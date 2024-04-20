Диетолог Денби: овсяное печенье хорошо насыщает и помогает похудеть, нутрициолог Строков объяснил, как выбрать самое полезное

"Овсяное печенье привлекает внимание многих своими полезными свойствами. Оно богато клетчаткой, что способствует нормализации пищеварения и обеспечивает длительное чувство сытости. Кроме того, овсяное печенье часто имеет низкий уровень сахара, что делает его привлекательным вариантом для тех, кто следит за уровнем глюкозы в крови. Но дешевое магазинное печень вряд ли обладает этими свойствами. Лучше испечь печенье самим, тогда можно контролировать количество жиров и сахара", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Проверьте список ингредиентов на упаковке. Хорошее овсяное печенье должно содержать овес, цельнозерновую муку и минимальное количество добавок", - говорит Строков.

"Клетчатка помогает улучшить пищеварение, поддерживает чувство сытости и способствует общему здоровью кишечника. Избегайте продуктов с низким содержанием клетчатки".

Доктор объяснила, что цельнозерновые продукты, такие как овсяные хлопья, насыщают организм полезными пищевыми волокнами и придают энергии. Иногда печенье с высоким содержанием клетчатки может быть альтернативой каши на завтрак. Кроме того, при выборе продукта важно обращать внимание на содержание сахара и клетчатки.Специалист рекомендует отдавать предпочтение продуктам с низким содержанием сахара — не более 22,5 грамма на 100 граммов печенья. Эти виды сладостей подходят для тех, кто стремится к снижению веса, так как помогают поддерживать нормальный уровень сахара в крови и уменьшают аппетит.Растительные волокна также способствуют длительному ощущению сытости. При изготовлении печенья производители часто добавляют орехи, сухофрукты и овсяные хлопья в тесто. Эти компоненты медленно усваиваются и наполняют желудок, способствуя контролю аппетита.Избегайте продуктов с избыточным количеством сахара, искусственных красителей и консервантов.Обратите внимание на количество сахара в продукте. Идеально, если овсяное печенье содержит небольшое количество добавленного сахара или вообще без него. Отдавайте предпочтение продуктам с низким гликемическим индексом, которые помогут поддерживать стабильный уровень сахара в крови.Проверьте, содержит ли овсяное печенье достаточное количество клетчатки.Посмотрите, есть ли в составе овсяного печенья дополнительные ингредиенты, такие как орехи, семена, фрукты или специи. Эти добавки могут придать продукту дополнительные питательные свойства и вкусовые качества.Обратите внимание на наличие сертификации или отметок качества на упаковке. Эти отметки гарантируют, что продукт соответствует определенным стандартам качества и безопасности.Ранее МедикФорум писал о вреде конфет с алкоголем.

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