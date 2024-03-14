Врач Тутельян: обогащенные продукты помогут похудеть, нутрициолог Строков советует белковые составы и функциональные напитки

«Надо создавать больше специализированных продуктов профилактического назначения, в которых снижено содержание того, что нам не нужно, то есть углеводов, прежде всего сахаров, а также насыщенных жиров, и повышено содержание витаминов, минеральных веществ, биологически активных соединений», — цитирует Тутельяна радио Sputnik .

"Белки являются важным элементом питания при борьбе с ожирением, так как они способствуют чувству сытости и поддерживают мышечную массу. Продукты, обогащенные белком, такие как белковые порошки, могут быть полезными для контроля веса", - говорит Строков.

"Пищевые продукты с низким содержанием сахара могут помочь уменьшить потребление калорий и уровень сахара в крови, что может способствовать снижению веса".

"При выборе обогащенных продуктов для борьбы с ожирением важно учитывать индивидуальные потребности и рекомендации врача или диетолога", - предупреждает Строков.

Тутельян подчеркнул: на российских прилавках уже есть обогащенные продукты, однако покупателям нужно изменить подход к выбору продовольственных товаров. Необходимо расширять рацион, не ограничивая его традиционными продуктами.на какие продукты и добавки стоит обратить внимание при похудении.Добавки, содержащие витамины, минералы и другие питательные вещества, могут помочь организму получить необходимые питательные вещества, даже при сниженном потреблении пищи.Клетчатка помогает контролировать аппетит и поддерживать нормальную работу кишечника. Обогащенные продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как цельнозерновые хлебцы, овсяные хлопья и фрукты, могут быть полезны в рационе для борьбы с ожирением.Пищевые продукты с низким содержанием жира обычно содержат меньше калорий, что может помочь в снижении потребления калорий и контроле веса.Продукты с высоким содержанием воды, такие как фрукты и овощи, могут помочь в снижении аппетита и потребления калорий, поскольку они обычно имеют низкую калорийность и высокую питательную ценность.Существуют функциональные продукты, такие как напитки с добавлением водорослей, зеленого чая, экстрактов растений и других ингредиентов, которые могут помочь ускорить метаболизм и способствовать снижению веса.Ранее МедикФорум писал о пользе жирных продуктов.

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