"Натрий, или соль, является важным минералом, необходимым для поддержания здоровья организма. Он играет ключевую роль в регулировании водного баланса, функционировании нервной системы, сокращении мышц и других важных биологических процессах.

Овощи содержат натуральный натрий, который входит в их состав и помогает поддерживать баланс жидкости в организме", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Белковые продукты, такие как рыба, особенно морская, являются еще одним источником натурального натрия. Морская рыба, такая как лосось, сардины и треска, содержит не только белок, но и полезные жирные кислоты и минералы, включая натрий", - говорит Андреева.

Это не причинит вреда здоровью, подчеркнула врач-кардиолог, Людмила Саламатина,Она отметила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует взрослым употреблять не более 2000 мг натрия в день, что эквивалентно немногим менее 5 г соли в день, или чуть меньше чайной ложки. Полный отказ от соли, как добавки к пище, не представляет опасности, поскольку организм получает достаточное количество натрия из готовых продуктов, которые всегда содержат определенное количество соли.Однако необходимо помнить, что полное отсутствие натрия в пище нежелательно, так как он играет важную роль в регулировании кровяного давления, функционировании нервной системы и мышц, а также поддерживает баланс жидкости в организме.такие как дульсе, нори и хлопья из водорослей, являются особенно богатым источником натрия. Они не только содержат его в значительном количестве, но также обладают высоким содержанием витаминов, минералов и антиоксидантов, делая их полезным дополнением к рациону.Среди овощей также можно выделитьХотя их содержание натрия может быть не таким высоким, как у морских водорослей, они все равно вносят свой вклад в общее потребление этого минерала.Кроме того,такие как йогурт и творог, содержат небольшое количество натрия, которое также важно для поддержания здоровья костей и зубов.Важно помнить, чтоРанее МедикФорум писал о вреде конфет с алкоголем.

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