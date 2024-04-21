Эксперт Титомир объяснил, почему нельзя держать близко смартфон во время сна

«Не стоит класть на ночь под подушку телефон, оставлять его в кровати или на тумбочке, если не хотите проблем со здоровьем, ведь от гаджета идет излучение», - объяснил он телеканалу «Звезда».

«Когда телефон под подушкой и рядом, электромагнитные волны проходят через подушку, одеяло – они не экранируются ими. Поэтому все облучение идет на человека, его мозг», - предостерег эксперт.

Эксперт Титомир предупредил в интервью, что держать близко смартфон во время сна нельзя.Особенно вредно, добавил Титомир, находиться во время сна рядом с заряжающимся гаджетом, поскольку организм подвергается воздействию исходящего от него значительного излучения.Александр Титомир отметил, что смартфон лучше не заряжать ночью. Если в этом все же возникла необходимость, гаджет должен находиться далеко от спального места. Кроме того, эксперт посоветовал не держать смартфон в кармане и не вести по телефону долгих разговоров.Эксперт заявил, что признаком воздействия электромагнитных излучений на организм является подверженность головным болям, перепадам настроения и повышенной раздражительности, а также постоянная сонливость.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему во время ночного сна может возникать синдром беспокойных ног

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