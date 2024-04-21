Врач Ачкасов: регулярное употребление алкоголя опасно для женщин и мужчин, невролог Алехина рассказала о самом вредном виде спиртного

«Когда же мы берём формат регулярного потребления, который порой встречается в обыденной жизни, то, конечно, здесь мы не можем говорить ни о какой энотерапии. Поэтому, с моей точки зрения, регулярное употребление алкоголя всё-таки не может считаться полезным», — резюмировал эксперт.

"Самый вредный алкоголь зависит от различных факторов, включая тип напитка, способ его приготовления, а также индивидуальные особенности потребителя. Однако, существуют определённые напитки, которые обычно считаются более вредными по сравнению с другими", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Потребление таких напитков может привести к лишнему весу, диабету и другим заболеваниям".

"Употребляйте алкоголь ответственно и помните о его потенциальных вредных последствиях для здоровья".

Однако, если потребление алкоголя происходит с чрезмерной частотой, это может быть вредно для организма. Профессорприводит пример с горячими жидкостями, отмечая, что их употребление неестественно для организма и может быть травмоопасным, а алкоголь, в свою очередь, также является фактором риска, если потребляется слишком часто.Ачкасов отметил, практику энотерапии, метод лечения с использованием виноградных вин, однако подчеркивает разные точки зрения на ее эффективность и полезность. Если употребление алкоголя становится регулярным, как это бывает в повседневной жизни, то нельзя говорить о какой-либо пользе от такой практики.Что касается женщин, то их организм работает по-другому, чем мужской, и даже в случае редкого употребления дозы алкоголя должны быть меньше. В периоды беременности и кормления грудью употребление алкоголя следует полностью исключить из рациона.Напитки, такие как водка, ром, текила и виски, содержат высокие концентрации спирта. При употреблении больших доз они могут сильно нагружать печень и другие органы, вызывая различные заболевания, включая цирроз печени.Эти напитки, хоть и могут казаться более мягкими и приятными на вкус, обычно содержат большое количество сахара и калорий.Пиво также может быть вредным, особенно в больших количествах. Оно содержит алкоголь и может способствовать набору лишнего веса, а также приводить к проблемам с печенью и сердцем.При выборе алкогольного напитка важно учитывать его содержание спирта, количество сахара и других добавок.Ранее МедикФорум писал о кашах, полезных для кишечника.

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