Врач Садыкова: низкий гемоглобин и высокий сахар - симптомы рака поджелудочной, онколог Воробьев назвал возможные причины болезни

"Хотя эти факторы могут увеличить вероятность развития рака поджелудочной железы, но это не гарантирует его появления. Некоторые люди с высоким риском не заболевают раком, а у некоторых с низким риском он все же развивается", - объясняет Воробьев.

Профилактика