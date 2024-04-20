Врач Павлова: фастфуд и выпечка навсегда ухудшает память, невролог Алехина назвала 6 продуктов, полезных для мозга

"Употребление этих продуктов в рамках сбалансированной диеты может помочь поддерживать здоровье мозга и улучшать когнитивные функции, включая память. Особенно хочется отметить ягоды, рыбу, зелень и орехи", - говорит Алехина.

"Источники витаминов группы B и антиоксидантов, орехи и семена, такие как грецкие орехи, миндаль, льняные и подсолнечные семечки, могут помочь улучшить память и когнитивные способности".

"Черный и зеленый чай содержат кофеин и антиоксиданты, которые могут помочь улучшить фокусировку и когнитивные способности".

Павлова выделяет, что проблемы с запоминанием могут стать почти неисправимыми, если подросток злоупотребляет жирной, сладкой и мучной пищей. Она ссылается на исследование, проведенное над молодыми крысами, в котором было выявлено снижение уровня ацетилхолина при употреблении нездоровой пищи. Этот нейромедиатор играет важную роль в обучении, концентрации внимания и запоминании информации.По мнению Павловой, даже последующее переход на правильное, сбалансированное питание не всегда способно решить проблемы с памятью, возникшие из-за неправильного питания в подростковом возрасте.Алехина перечислила полезные для улучшения памяти продукты:Богатая омега-3 жирными кислотами, рыба, такая как лосось, сардины и треска, способствует здоровью мозга и улучшает когнитивные функции.Фрукты, такие как ягоды, черника и гранат, богаты антиоксидантами и полифенолами, которые могут защищать мозг от стресса и улучшать когнитивные функции.Зеленые овощи, такие как шпинат, капуста и брокколи, содержат витамины и минералы, такие как фолиевая кислота, витамин К и железо, которые могут помочь улучшить память и концентрацию.Этот пряный корень содержит куркумин, который имеет противовоспалительные свойства и может помочь улучшить память и защитить мозг от дегенеративных заболеваний.Ранее МедикФорум писал о вреде шоколадных конфет с алкоголем.

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