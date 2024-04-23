Хирург Умнов: при водочном алкоголизме желтеют белки и становится красным нос

«Белки глаз и кожа желтеют из-за нарушений оттока желчи, лицо и нос приобретают красный оттенок из-за резкого скачка давления», - констатировал эксперт.

«Портится мимика – лоб становится чрезмерно напряжен, а подбородок и губы расслаблены. На всем теле даже у худых людей появляется сильная отечность», - обратил внимание Умнов.

Хирург Умнов сообщил в комментарии NEWS.ru, что при водочном алкоголизме у человека желтеют белки и становится красным нос.Также, добавил Умнов, на коже людей, злоупотребляющих водкой, часто возникает раздражение, сыпь. Кроме того, она становится подверженной разного рода язвочкам, сильной сухости и шелушению, ранним морщинам. У водочных алкоголиков часто под глазами образуются неубираемые мешки и синяки.Еще один характерный признак водочного алкоголизма – отечность.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление жирной пищи помогает предотвратить обвисание и дряблость кожи , об этом подробнее рассказала косметолог Сана Садик.

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