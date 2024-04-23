Хирург Умнов: при водочном алкоголизме желтеют белки и становится красным нос
Хирург Александр Умнов рассказал, что людей, страдающих зависимостью от крепких алкогольных напитков, водки, – можно узнать по особенностям внешнего вида.
Хирург Умнов сообщил в комментарии NEWS.ru, что при водочном алкоголизме у человека желтеют белки и становится красным нос.
«Белки глаз и кожа желтеют из-за нарушений оттока желчи, лицо и нос приобретают красный оттенок из-за резкого скачка давления», - констатировал эксперт.
Также, добавил Умнов, на коже людей, злоупотребляющих водкой, часто возникает раздражение, сыпь. Кроме того, она становится подверженной разного рода язвочкам, сильной сухости и шелушению, ранним морщинам. У водочных алкоголиков часто под глазами образуются неубираемые мешки и синяки.
Еще один характерный признак водочного алкоголизма – отечность.
«Портится мимика – лоб становится чрезмерно напряжен, а подбородок и губы расслаблены. На всем теле даже у худых людей появляется сильная отечность», - обратил внимание Умнов.
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Александр Умнов
Здоровье
хирург, преподаватель медфака Государственного университета просвещения
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