Флеболог Калачев: запущенный варикоз может перейти в тромбоз, врач Андреева рассказала, что делать, чтобы избежать последствий варикоза
Запущенный варикоз может превратиться в тромбофлебит — состояние, при котором происходит образование тромбов в венах с сопутствующим воспалением стенок сосудов, предупреждает Андрей Калачев, хирург-флеболог клиники Dega. Он подчеркивает опасность данного заболевания для жизни и дает консультацию россиянам в интервью с «Лентой.ру».
В отличие от распространенного мнения, варикоз может возникнуть не только у людей среднего возраста, отмечает специалист. По его наблюдениям, варикозные изменения могут проявиться даже у 20-летних пациентов. При этом, по словам Калачева, женщины сталкиваются с этим заболеванием вдвое чаще, чем мужчины.
Калачев обращает внимание на факторы, способствующие развитию варикоза, такие как сидячий образ жизни или, наоборот, длительное стояние, интенсивные физические упражнения, избыточный вес, ношение высоких каблуков и применение женских гормональных препаратов.
Он предупреждает, что запущенный варикоз не только портит внешний вид ног, но и может иметь серьезные последствия. Запущенный варикоз может спровоцировать тромбофлебит, при котором стенки вен воспаляются, а внутри образуются тромбы. Это опасно, так как тромбы могут оторваться и заблокировать кровоток в артериях легких, вызывая тромбоэмболию легочной артерии, что угрожает жизни пациента.
Варикоз также может стать причиной трофических язв — не заживающих ран на ногах. Со временем эти язвы могут увеличиваться и начать гноиться, подчеркивает специалист.
«Для предотвращения негативных последствий варикоза важно своевременно обратиться к флебологам. Лечение варикоза включает прием лекарств, ношение компрессионного белья, физиотерапию и в некоторых случаях хирургическое вмешательство», — заключает Калачев.
Если у вас появились признаки варикозного расширения вен, важно принять меры.
"Самое важное — получить профессиональную консультацию специалиста. Обратитесь к хирургу-флебологу или сосудистому хирургу для оценки состояния ваших вен и разработки плана лечения. Врач может назначить дополнительные исследования, такие как ультразвуковое исследование вен (дуплексное сканирование), чтобы более точно оценить состояние ваших вен и определить необходимость лечения", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Измените образ жизни
В случае варикозного расширения вен важно предпринять шаги для улучшения кровообращения и снижения давления в венах. Это может включать в себя уменьшение периодов стояния или сидения без движения, регулярные упражнения для укрепления ног и ношение компрессионного белья, - говорит Андреева.
Избыточный вес может увеличить нагрузку на ваши вены, поэтому стремитесь к здоровому весу с помощью правильного питания и умеренной физической активности.
Избегайте чрезмерных нагрузок на ноги
Ограничьте длительные периоды стояния или сидения, избегайте чрезмерных физических упражнений, особенно тех, которые связаны с поднятием тяжестей.
Поддерживайте ноги в поднятом положении
Придайте ногам высокое положение, когда это возможно, чтобы улучшить кровообращение и снизить отечность.
Пользуйтесь компрессионным бельем
Врач может рекомендовать вам ношение компрессионных чулок или колготок для уменьшения отечности и улучшения кровообращения в ваших ногах.
Лечение
В зависимости от тяжести вашего состояния врач может порекомендовать лечение, включающее лекарства, процедуры склеротерапии (введение специального раствора в расширенные вены), лазерное или хирургическое удаление вен.
"Помните, что раннее обращение к врачу и принятие соответствующих мер могут помочь предотвратить прогрессирование варикозного расширения вен и связанные с ним осложнения", - говорит Андреева.
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