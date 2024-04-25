Флеболог Калачев: запущенный варикоз может перейти в тромбоз, врач Андреева рассказала, что делать, чтобы избежать последствий варикоза

«Для предотвращения негативных последствий варикоза важно своевременно обратиться к флебологам. Лечение варикоза включает прием лекарств, ношение компрессионного белья, физиотерапию и в некоторых случаях хирургическое вмешательство», — заключает Калачев.

"Самое важное — получить профессиональную консультацию специалиста. Обратитесь к хирургу-флебологу или сосудистому хирургу для оценки состояния ваших вен и разработки плана лечения. Врач может назначить дополнительные исследования, такие как ультразвуковое исследование вен (дуплексное сканирование), чтобы более точно оценить состояние ваших вен и определить необходимость лечения", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Помните, что раннее обращение к врачу и принятие соответствующих мер могут помочь предотвратить прогрессирование варикозного расширения вен и связанные с ним осложнения", - говорит Андреева.

В отличие от распространенного мнения, варикоз может возникнуть не только у людей среднего возраста, отмечает специалист. По его наблюдениям, варикозные изменения могут проявиться даже у 20-летних пациентов. При этом, по словам Калачева, женщины сталкиваются с этим заболеванием вдвое чаще, чем мужчины.Калачев обращает внимание на факторы, способствующие развитию варикоза, такие как сидячий оОн предупреждает, что запущенный варикоз не только портит внешний вид ног, но и может иметь серьезные последствия. Запущенный варикоз может спровоцировать, при котором стенки вен воспаляются, а внутри образуются тромбы. Это опасно, так как тромбы могут оторваться и заблокировать кровоток в артериях легких, вызывая тромбоэмболию легочной артерии, что угрожает жизни пациента.Варикоз также может стать причиной— не заживающих ран на ногах. Со временем эти язвы могут увеличиваться и начать гноиться, подчеркивает специалист.Если у вас появились признаки варикозного расширения вен, важно принять меры.В случае варикозного расширения вен важно предпринять шаги для улучшения кровообращения и снижения давления в венах. Это может включать в себя уменьшение периодов стояния или сидения без движения, регулярные упражнения для укрепления ног и ношение компрессионного белья, -Избыточный вес может увеличить нагрузку на ваши вены, поэтому стремитесь к здоровому весу с помощью правильного питания и умеренной физической активности.Ограничьте длительные периоды стояния или сидения, избегайте чрезмерных физических упражнений, особенно тех, которые связаны с поднятием тяжестей.Придайте ногам высокое положение, когда это возможно, чтобы улучшить кровообращение и снизить отечность.Врач может рекомендовать вам ношение компрессионных чулок или колготок для уменьшения отечности и улучшения кровообращения в ваших ногах.В зависимости от тяжести вашего состояния врач может порекомендовать лечение, включающее лекарства, процедуры склеротерапии (введение специального раствора в расширенные вены), лазерное или хирургическое удаление вен.Ранее МедикФорум писал о неалкогольной жировой печени у детей.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.