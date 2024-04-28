Эндокринолог Янг: при отказе от сахара и десертов к диабету ведет избыток углеводов

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отказ от сладкого

Эндокринолог Екатерина Янг: считать, что отказ от сахара препятствует развитию диабета, не следует – к этому заболеванию ведет в целом несбалансированный рацион и нездоровый образ жизни.

Эндокринолог Янг констатировала: отказ от сахара и десертов не является гарантией, что диабета не будет. Человек может не есть сладкого, но если в его рационе присутствует много простых углеводов, риск заболеть сахарным диабетом второго типа для него остается высоким.

«Даже если в рационе нет чистого сахара или сладких десертов, важно обращать внимание на потребляемые продукты из белой муки, быстрые каши, белый рис и другие простые углеводы», - поделилась эндокринолог Янг советом в своем Telegram-канале.

Специалист добавила, что привычка злоупотреблять количеством еды, переедание тоже влияют на появление диабета независимо от того, ест человек сахар или нет. Приемы пищи практически всегда вызывают выделение инсулина, и чем больше его производится, тем выше риск возникновения инсулинорезистентности, с которой тесно связан диабет.

«Опасные изменения в организме также могут вызвать малоподвижный образ жизни», - добавила Янг.

Медик перечислила симптомы, которые указывают на возможный диабет:
  • Ухудшение зрения;
  • Повышенный аппетит;
  • Сильная или постоянная жажда;
  • Учащенное мочеиспускание;
  • Резкий набор или снижение веса;
  • Слабость;
  • Долго не заживающие повреждения кожи.
  • Ощущение онемения в пальцах рук и ног;
  • Боли в конечностях.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сильная тяга к сладкому может указывать на дефицит магния.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Екатерина Янг (Катя Янг)
Екатерина Янг (Катя Янг)
Здоровье
врач-эндокринолог
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Теги : отказ от сахара, причины диабета, Екатерина Янг
Эндокринолог Янг: при отказе от сахара и десертов к диабету ведет избыток углеводов
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