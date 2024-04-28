Эндокринолог Янг: при отказе от сахара и десертов к диабету ведет избыток углеводов

«Даже если в рационе нет чистого сахара или сладких десертов, важно обращать внимание на потребляемые продукты из белой муки, быстрые каши, белый рис и другие простые углеводы», - поделилась эндокринолог Янг советом в своем Telegram-канале.

«Опасные изменения в организме также могут вызвать малоподвижный образ жизни», - добавила Янг.

Ухудшение зрения;

Повышенный аппетит;

Сильная или постоянная жажда;

Учащенное мочеиспускание;

Резкий набор или снижение веса;

Слабость;

Долго не заживающие повреждения кожи.

Ощущение онемения в пальцах рук и ног;

Боли в конечностях.

Эндокринолог Янг констатировала: отказ от сахара и десертов не является гарантией, что диабета не будет. Человек может не есть сладкого, но если в его рационе присутствует много простых углеводов, риск заболеть сахарным диабетом второго типа для него остается высоким.Специалист добавила, что привычка злоупотреблять количеством еды, переедание тоже влияют на появление диабета независимо от того, ест человек сахар или нет. Приемы пищи практически всегда вызывают выделение инсулина, и чем больше его производится, тем выше риск возникновения инсулинорезистентности, с которой тесно связан диабет.Медик перечислила симптомы, которые указывают на возможный диабет:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сильная тяга к сладкому может указывать на дефицит магния

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