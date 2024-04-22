Диетолог Кабанов: дефицит магния в организме может проявляться сильной тягой к сладкому

187 Фото: https://unsplash.com/photos/stack-of-doughnuts-4LVpathQW_4
тяга к сладкому

Диетолог Алексей Кабанов рассказал, что может спровоцировать дефицит магния, и какими признаками проявляется нехватка важного микроэлемента.

Диетолог Кабанов отметил в интервью, что в достаточном обеспечении магнием нуждаются в первую очередь нервная, сердечно-сосудистая, пищеварительная и дыхательная системы организма. Дефицит минерала способствует прежде всего развитию нарушений в работе этих систем.

Почему же образуется нехватка магния в организме? Отвечая на вопрос, Алексей Кабанов пояснил: очень часто от его дефицита страдают люди, живущие в напряженном ритме с большим количеством стресса и нагрузок.

«Дефицит магния чаще всего возникает в связи с повышенной нагрузкой на нервную систему, частыми стрессами, а также при регулярной физической активности. К примеру, если вы испытываете на работе давление, а после работы идете на фитнес, то хронический недостаток магния наверняка может сформироваться», – поделился диетолог с «Газетой.ru».

Кроме того, проблема нехватки магния усугубляется при скудном однообразном питании, в котором присутствует слишком мало источников этого вещества.

В каких продуктах содержится магний: в листовых овощах,  морской капусте, авокадо, бананах, финиках, черносливе, хурме, орехах и семечках, бобовых культурах.

Как понять, что не хватает магния? По словам Кабанова, дефицит магния в организме может проявляться сильной тягой к сладкому

«Дефицит магния вызывает болезненную тягу к сладкому. В итоге сами того не подозревая, мы налегаем на сладкие продукты, серьезно превышая нормы по потреблению сахара, что приводит к повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения», - предостерег эксперт.

Другие признаки:
  • Повышенная раздражительность;
  • Перепады настроения;
  • Упадок психологического тонуса, апатия, депрессивность;
  • Нарушения сна;
  • Мигрени;
  • Аритмия;
  • Изжога.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему может возникать сильное желание спать днем.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Алексей Кабанов
Алексей Кабанов
Здоровье
диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание»
Читать MedikForum.ru в
Диетолог рассказал, к чему может привести дефицит магния
К чему приводит дефицит магния?
Гастроэнтеролог Прудникова рассказала, как избежать дефицита магния в организме
Теги : дефицит магния, признаки нарушений, Алексей Кабанов