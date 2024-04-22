Диетолог Кабанов: дефицит магния в организме может проявляться сильной тягой к сладкому

«Дефицит магния чаще всего возникает в связи с повышенной нагрузкой на нервную систему, частыми стрессами, а также при регулярной физической активности. К примеру, если вы испытываете на работе давление, а после работы идете на фитнес, то хронический недостаток магния наверняка может сформироваться», – поделился диетолог с « Газетой.ru ».

«Дефицит магния вызывает болезненную тягу к сладкому. В итоге сами того не подозревая, мы налегаем на сладкие продукты, серьезно превышая нормы по потреблению сахара, что приводит к повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения», - предостерег эксперт.

Повышенная раздражительность;

Перепады настроения;

Упадок психологического тонуса, апатия, депрессивность;

Нарушения сна;

Мигрени;

Аритмия;

Изжога.

Диетолог Кабанов отметил в интервью, что в достаточном обеспечении магнием нуждаются в первую очередь нервная, сердечно-сосудистая, пищеварительная и дыхательная системы организма. Дефицит минерала способствует прежде всего развитию нарушений в работе этих систем.Почему же образуется нехватка магния в организме? Отвечая на вопрос, Алексей Кабанов пояснил: очень часто от его дефицита страдают люди, живущие в напряженном ритме с большим количеством стресса и нагрузок.Кроме того, проблема нехватки магния усугубляется при скудном однообразном питании, в котором присутствует слишком мало источников этого вещества.По словам Кабанова, дефицит магния в организме может проявляться сильной тягой к сладкомуДругие признаки:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему может возникать сильное желание спать днем

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