Диетолог Кабанов: дефицит магния в организме может проявляться сильной тягой к сладкому
Диетолог Алексей Кабанов рассказал, что может спровоцировать дефицит магния, и какими признаками проявляется нехватка важного микроэлемента.
Диетолог Кабанов отметил в интервью, что в достаточном обеспечении магнием нуждаются в первую очередь нервная, сердечно-сосудистая, пищеварительная и дыхательная системы организма. Дефицит минерала способствует прежде всего развитию нарушений в работе этих систем.
Почему же образуется нехватка магния в организме? Отвечая на вопрос, Алексей Кабанов пояснил: очень часто от его дефицита страдают люди, живущие в напряженном ритме с большим количеством стресса и нагрузок.
«Дефицит магния чаще всего возникает в связи с повышенной нагрузкой на нервную систему, частыми стрессами, а также при регулярной физической активности. К примеру, если вы испытываете на работе давление, а после работы идете на фитнес, то хронический недостаток магния наверняка может сформироваться», – поделился диетолог с «Газетой.ru».
Кроме того, проблема нехватки магния усугубляется при скудном однообразном питании, в котором присутствует слишком мало источников этого вещества.
В каких продуктах содержится магний: в листовых овощах, морской капусте, авокадо, бананах, финиках, черносливе, хурме, орехах и семечках, бобовых культурах.
Как понять, что не хватает магния? По словам Кабанова, дефицит магния в организме может проявляться сильной тягой к сладкому
«Дефицит магния вызывает болезненную тягу к сладкому. В итоге сами того не подозревая, мы налегаем на сладкие продукты, серьезно превышая нормы по потреблению сахара, что приводит к повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения», - предостерег эксперт.
Другие признаки:
- Повышенная раздражительность;
- Перепады настроения;
- Упадок психологического тонуса, апатия, депрессивность;
- Нарушения сна;
- Мигрени;
- Аритмия;
- Изжога.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Алексей Кабанов
Здоровье
диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание»
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