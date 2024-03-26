Эндокринолог Янг назвала еду, которая защитит от высокого сахара в крови, врач Гуреева рассказала о трех лайфхаках, которые помогут при диабете

"Эти продукты помогут вам войти в состояние баланса: хорошо спать, терять лишние килограммы, контролировать аппетит и тягу к сладкому", - отметила врач в своем Telegram-канале.

Один из них - чеснок. Как пишет врач, сульфаты, которыми богат чеснок, способны нормализовать уровень глюкозы. Есть у продукта и другая особенность.

"Сульфаты имеют свойства расширять сосудистую стенку, снижать уровень холестерина", - уточнила эндокринолог.

"Ведение активного образа жизни с регулярными физическими упражнениями может помочь контролировать уровень сахара в крови и уменьшить риск развития диабета", - говорит Гуреева.

"Поддерживайте здоровое давление и холестерин. Высокое артериальное давление и уровень холестерина могут увеличить риск развития диабета и повредить сосуды".

Тяга к сладкому связана не только с повышением уровня сахара в крови, негативным влиянием на сосуды, но также она указывает на уже существующие проблемы. Например, на стресс, дефицит хрома, железа, витамина D, несбалансированный рацион и так далее.Эндокринолог считает, что можно помочь себе, включив в рацион пять продуктов.Кроме того, для укрепления сосудов рекомендуется есть скумбрию. Продукт "содержит хром, который помогает регулировать углеводный обмен, стабилизирует уровень сахара в крови", добавила врач.Врач Янг обратила внимание на добавки к блюдам, такие как корица, миндаль, ягоды (клюква, брусника, смородина, малина, клубника, черника, голубика).которые в совокупности помогут защитить от диабета и его последствий.Это может включать в себя занятия аэробными упражнениями, такими как ходьба, бег или плавание, а также поддержание здорового веса и умеренное потребление продуктов с высоким содержанием сахара и углеводов.Кроме того,богатое овощами, фруктами, цельными зернами, нежирными белками и здоровыми жирами, может помочь контролировать уровень сахара в крови и уменьшить риск развития диабета. Избегайте избытка сахара, насыщенных жиров и простых углеводов.Помогите своим сосудам, следя за уровнем артериального давления и холестерина в крови. Предпринимайте меры для его контроля, включая здоровое питание, умеренное потребление алкоголя, отказ от курения и регулярные медицинские обследования.Ранее МедикФорум писал о пользе молочных и кисломолочных продуктов.

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