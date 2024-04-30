Врачи назвали 7 признаков дефицит железа, терапевт Андреева рассказала как быстро справиться с анемией
Диетологи уделяют особое внимание продуктам, богатым железом, так как его дефицит может оказать негативное воздействие на здоровье. Определить недостаток этого микроэлемента можно, зная о семи предупреждающих признаках.
Железо играет важную роль в транспортировке кислорода по организму. Недостаток этого элемента может привести к снижению количества эритроцитов, что в свою очередь приводит к развитию железодефицитной анемии, сообщает издание Чемпионат.
По данным Всемирной организации здравоохранения, около трети населения мира страдает от этого заболевания. Железодефицитная анемия является наиболее распространенным дефицитом питательных веществ в мире. Существует семь признаков, указывающих на недостаток железа в организме.
Человек может постоянно чувствовать усталость, независимо от физической активности или покоя. Также стоит обратить внимание на состояние ногтей: они могут стать вогнутыми, что называется койлонихией. Человек может ощущать холод даже в теплую погоду или около горячих источников.
При недостатке железа ухудшается способность к концентрации и вниманию. Человек может испытывать трудности со сном и чувствовать тревожность, ожидая негативных событий. Вкусовые пристрастия также могут измениться, например, желание грызть лед, потребление глины или крахмала.
Врач-терапевт Ирина Андреева рассказала специально для МедикФорум, как быстро справится с анемией.
"Справиться с анемией быстро важно для восстановления нормального уровня красных кровяных клеток и предотвращения возможных осложнений".
Андреева назвала несколько шагов, которые можно предпринять для эффективного улучшения состояния при анемии:
Питание, богатое железом
"Важно включение в рацион продуктов, содержащих высокие концентрации железа, поможет увеличить его уровень в организме. Это могут быть красное мясо (говядина, ягненок), птица (курица, индейка), морепродукты (устрицы, креветки), бобовые (чечевица, фасоль), орехи и семена (миндаль, фундук, семена подсолнечника), зеленые листья (шпинат, кале), а также обогащенные железом продукты", - говорит Андреева.
Витамин C
Употребление продуктов, богатых витамином C, помогает улучшить усвоение железа из пищи. Включайте в рацион цитрусовые фрукты (апельсины, грейпфруты), киви, клубнику, красный перец, брокколи и томаты.
Пищевые добавки
"В случае тяжелой анемии врач может рекомендовать прием железосодержащих пищевых добавок или препаратов железа. Однако перед началом приема любых добавок следует проконсультироваться с врачом".
Отказ от вредных привычек
Курение и употребление алкоголя могут ухудшить анемию. Поэтому желательно полностью избегать этих вредных привычек для быстрого восстановления здоровья.
Правильный режим питания
Важно употреблять пищу регулярно и в достаточном количестве. Разнообразная и сбалансированная диета способствует общему улучшению здоровья и увеличению уровня железа в организме.
Снижение потери железа
В случае аномальных кровотечений (например, из носа или во время менструации) необходимо принимать меры для их уменьшения или остановки.
Постоянное медицинское наблюдение
"После начала лечения анемии важно регулярно посещать врача для контроля уровня гемоглобина в крови и оценки эффективности лечения. Справиться с анемией можно, следуя этим рекомендациям и сотрудничая с врачом для разработки индивидуального плана лечения", - объясняет Андреева.
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