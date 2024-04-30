Врачи назвали 7 признаков дефицит железа, терапевт Андреева рассказала как быстро справиться с анемией

"Справиться с анемией быстро важно для восстановления нормального уровня красных кровяных клеток и предотвращения возможных осложнений".

"Важно включение в рацион продуктов, содержащих высокие концентрации железа, поможет увеличить его уровень в организме. Это могут быть красное мясо (говядина, ягненок), птица (курица, индейка), морепродукты (устрицы, креветки), бобовые (чечевица, фасоль), орехи и семена (миндаль, фундук, семена подсолнечника), зеленые листья (шпинат, кале), а также обогащенные железом продукты", - говорит Андреева.

"В случае тяжелой анемии врач может рекомендовать прием железосодержащих пищевых добавок или препаратов железа. Однако перед началом приема любых добавок следует проконсультироваться с врачом".

"После начала лечения анемии важно регулярно посещать врача для контроля уровня гемоглобина в крови и оценки эффективности лечения. Справиться с анемией можно, следуя этим рекомендациям и сотрудничая с врачом для разработки индивидуального плана лечения", - объясняет Андреева.

Железо играет важную роль в транспортировке кислорода по организму. Недостаток этого элемента может привести к снижению количества эритроцитов, что в свою очередь приводит к развитию железодефицитной анемии,По данным Всемирной организации здравоохранения, около трети населения мира страдает от этого заболевания. Железодефицитная анемия является наиболее распространенным дефицитом питательных веществ в мире. Существует семь признаков, указывающих на недостаток железа в организме.Человек может постоянно чувствовать усталость, независимо от физической активности или покоя. Также стоит обратить внимание на состояние ногтей: они могут стать вогнутыми, что называется койлонихией. Человек может ощущать холод даже в теплую погоду или около горячих источников.При недостатке железа ухудшается способность к концентрации и вниманию. Человек может испытывать трудности со сном и чувствовать тревожность, ожидая негативных событий. Вкусовые пристрастия также могут измениться, например, желание грызть лед, потребление глины или крахмала.как быстро справится с анемией.Употребление продуктов, богатых витамином C, помогает улучшить усвоение железа из пищи. Включайте в рацион цитрусовые фрукты (апельсины, грейпфруты), киви, клубнику, красный перец, брокколи и томаты.Курение и употребление алкоголя могут ухудшить анемию. Поэтому желательно полностью избегать этих вредных привычек для быстрого восстановления здоровья.Важно употреблять пищу регулярно и в достаточном количестве. Разнообразная и сбалансированная диета способствует общему улучшению здоровья и увеличению уровня железа в организме.В случае аномальных кровотечений (например, из носа или во время менструации) необходимо принимать меры для их уменьшения или остановки.Ранее МедикФорум писал о причинах густой крови.

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