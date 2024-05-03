Диетолог Соломатина: картофель может сильно повышать уровень сахара в крови

«Гликемический индекс – это способность того или иного продукта повышать уровень глюкозы в крови. Когда повышается глюкоза, она разрушительно воздействует на сосуды и фактически их повреждает, вызывая воспаление. Далее оседает холестерин, после чего может образоваться атеросклеротическая бляшка. Иногда она отрывается и все заканчивается тромбами», - предупредила эксперт в комментарии 5-tv.ru

«Лучше всего есть охлажденный картофель или в мундире», - считает диетолог.

Диетолог Соломатина предупредила в интервью, что употребление картофеля может негативно сказываться на состоянии организма. По словам медика, этот продукт необходимо ограничивать пожилым людям и диабетикам, а здоровым людям – употреблять на определенных условиях.Обычно картофель выбирается в качестве гарнира, но Елена Соломатина констатировала: выбирать, прежде всего, следует гарниры с низким гликемическим индексом, тогда как у картофеля он высокий.По словам Соломатиной, картофель может сильно повышать уровень сахара в крови, особенно жареный и измельченный в пюре. При запекании или варке гликемический индекс картофеля ниже, чем у жареного, но все равно остается достаточно высоким – то есть, такое блюдо тоже вызывает рост уровня глюкозы.Врач добавила, что картофель следует есть вместе со свежими овощами, ягодами, зеленью или орехами – содержащаяся в них клетчатка компенсирует повышение глюкозы, не позволив ей совершить большой скачок. Каждый день употреблять картошку не нужно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как есть картофель без риска набрать лишний вес – об этом подробно рассказала врач-диетолог Татьяна Мещерякова.

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