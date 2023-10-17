Диетолог Мещерякова рассказала, как есть картофель без риска набрать вес

«Вопреки стереотипам картофель – это скорее полезный, чем вредный продукт», - заявила Татьяна Мещерякова в беседе с «Лайфом».

«Употреблять картофельный гарнир стоит не более двух-трех раз в неделю».

«Картофель сочетается с некрахмалистыми овощами, зеленью, нежирными сортами мяса, птицы и рыбы. Его «жирные» вариации – фри, чипсы, жареную картошку – лучше не употреблять», - поделилась медик.

Диетолог Мещерякова отметила, что картофель нередко демонизируется как продукт, способствующий прибавке в весе. Однако как углеводный продукт он может быть не показан к употреблению только при диабете, в остальных случаях картошка может стать отличным дополнением к рациону.Диетолог рассказала, как есть картофель без риска набрать вес. Специалистка предупредила: продукт не следует употреблять в количестве, превышающем 200-граммовую порцию (за день).Чтобы уменьшить риск набора веса, диетолог посоветовала есть отварной или запеченный картофель. Использовать соль не нужно.Мещерякова обратила внимание на то, что при очень высокой термической обработке (как во время жарки), картофель подобно любому крахмалосодержащему продукту выделяет потенциально токсичный и канцерогенный для организма акриламид. Это еще одна причина есть его просто отварным.Также диетолог призвала не бояться картофельного крахмала. Его употребление положительно влияет на кишечную микрофлору, стимулирует в ней рост полезных бактерий.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребляемый без сахара кофе помогает поддерживать и даже сбрасывать вес

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