Диетолог Соломатина посоветовала отказаться от жареной картошки и винегрета после 50 лет

«Крахмалистые овощи, в частности картошка, могут нанести вред здоровью, особенно, если она жареная или запеченная», - поделилась Елена Соломатина с «Вечерней Москвой».

Медик посоветовала отказаться от жареной картошки и винегрета после 50 лет. Говоря о картошке, диетолог Соломатина напомнила, что она относится к дарам природы, богатым крахмалом. На крахмал по-разному влияет та или иная кулинарная обработка. В частности, высокие температуры превращают его в быстро усваиваемый углевод, а крахмалистые овощи – в продукты с высоким гликемическим индексом, которые провоцируют быстрый рост уровня сахара в крови.Также овощами с высоким гликемическим индексом являются насыщенные сахарами вареные морковь и свекла. Такое блюдо как винегрет, содержащем сваренные картофель, морковь и свеклу, нельзя считать полезным для людей после 50 лет, отметила диетолог Соломатина.Эксперт уточнила, что свеклу и морковь можно есть строго умеренными порциями в сыром виде, а вареный картофель – в охлажденном.Врач объяснила, что в этом возрасте повышаются риски многих недомоганий, в том числе диабета, гипертонии. Употребление продуктов с высоким гликемическим индексом усиливает подверженность организма инсулинорезистентности и диабету второго типа, поэтому их присутствие в рационе следует ограничивать. Дополнительно диетолог порекомендовала отказаться после 50 лет не только от жареной картошки и винегрета, но и от овощей, жареных в масле, а также соленых овощей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как правильно есть сладости

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