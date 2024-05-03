Физиолог Созыкин: чай в пирамидках содержит частицы микропластика, способные вызывать рак

«Современные исследования выявили, что при заваривании пирамидки выделяют микропластик, который под воздействием высокой температуры распадается на искусственные наночастицы», - поделился Созыкин с порталом «Доктор Питер».

«Вместо пакетированного следует использовать полезную заварку из листового или гранулированного чая», - убежден эксперт.

Физиолог Созыкин критически высказался об употреблении чая в пакетиках. Специалист считает, что людям следует прививать высокую культуру чаепития, которая предполагает приготовление напитка из листового чая и не приемлет использования пакетиков.По словам физиолога, пакетированный чай может быть источником микропластика, об этом свидетельствуют данные ряда исследований. Например, небезопасен в этом плане чай в пирамидках.Эксперт предупредил, что при регулярном употреблении такого чая микропластик может накапливаться в человеческом теле, повышая риск повреждений органов, способных вызывать рак. Как показали исследования, подобным повреждениям становятся особенно подверженными кровь, печень и почки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том способности картофеля сильно повышать уровень сахара в крови, что негативно сказывается на состоянии организма

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