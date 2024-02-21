Врач Макиша: сельдь и скумбрия помогут избежать тромбоза

«Рекомендую употреблять не менее трех раз в неделю по 50–100 граммов жирной рыбы (скумбрии, сельди и иных видов), в которой содержатся омега-3, необходимые для регуляции уровня холестерина и поддержания в хорошем состоянии сосудов», - объяснила медик.

Врач Макиша рассказала, что с появлением тромбоза тесно связаны такие сосудистые нарушения, как повышенный уровень холестерина и атеросклероз. Эти проблемы значительно ухудшают состояние сосудистой ткани, делая ее жесткой и подверженной разрушению, а также способствуют образованию холестериновых бляшек, растущих внутри сосудов и ухудшающих кровоток. В результате кровь замедляет свою циркуляцию по телу и становится подверженной сгущению, повышается риск тромбообразования.В интервью « Доктору 24 » врач Макиша заявила, что избежать тромбоза помогает жирная рыба, например, сельдь или скумбрия.Также для улучшения состояния сосудов и сохранения эластичности сосудистой ткани полезно употреблять продукты, богатые витамином С: например, апельсины, киви, шиповник.Взрослым людям врач рекомендует проверяться на подверженность тромбозу – для этого следует выполнить анализ на вязкость крови, коагулограмму. Макиша заметила, что особенно высоким риск тромбообразования бывает у людей с ожирением и малоподвижных.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как проявляется гипертонический криз , требующий скорой помощи.

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