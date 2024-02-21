Врач Макиша: сельдь и скумбрия помогут избежать тромбоза
Врач-диетолог Марина Макиша: употребление жирной рыбы защищает от появления тромбоза.
Врач Макиша рассказала, что с появлением тромбоза тесно связаны такие сосудистые нарушения, как повышенный уровень холестерина и атеросклероз. Эти проблемы значительно ухудшают состояние сосудистой ткани, делая ее жесткой и подверженной разрушению, а также способствуют образованию холестериновых бляшек, растущих внутри сосудов и ухудшающих кровоток. В результате кровь замедляет свою циркуляцию по телу и становится подверженной сгущению, повышается риск тромбообразования.
В интервью «Доктору 24» врач Макиша заявила, что избежать тромбоза помогает жирная рыба, например, сельдь или скумбрия.
«Рекомендую употреблять не менее трех раз в неделю по 50–100 граммов жирной рыбы (скумбрии, сельди и иных видов), в которой содержатся омега-3, необходимые для регуляции уровня холестерина и поддержания в хорошем состоянии сосудов», - объяснила медик.
Также для улучшения состояния сосудов и сохранения эластичности сосудистой ткани полезно употреблять продукты, богатые витамином С: например, апельсины, киви, шиповник.
Взрослым людям врач рекомендует проверяться на подверженность тромбозу – для этого следует выполнить анализ на вязкость крови, коагулограмму. Макиша заметила, что особенно высоким риск тромбообразования бывает у людей с ожирением и малоподвижных.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как проявляется гипертонический криз, требующий скорой помощи.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Марина Макиша
Здоровье
врач-диетолог
Оставить комментарий