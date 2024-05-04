Врач Соломатина объяснила, почему нельзя хранить хлеб в хлебнице, диетолог Лементина рассказала какой хлеб самый полезный

"Хлеб, содержащий крахмал, становится резистентным после охлаждения. Это означает, что после его употребления в пищу уровень глюкозы в крови поднимается медленнее, что помогает предотвратить отложение лишнего жира", — пояснила Соломатина.

"Хлеб следует хранить в открытой емкости, так как в закрытых условиях, особенно в деревянной или пластиковой упаковке, увеличивается влажность, что способствует быстрому развитию патогенной микрофлоры, бактерий и грибков", — пояснила эксперт.

"Если у вас большое количество хлеба или вы не собираетесь его сразу съесть, заморозьте его. Хлеб можно хранить в морозильной камере в пластиковом пакете или вакуумной упаковке до 3-4 месяцев. Перед употреблением разморозите его при комнатной температуре или в духовке", - говорит Лементина.

Цельнозерновой хлеб

"Цельнозерновой хлеб богат клетчаткой, витаминами и минералами, и имеет более низкий гликемический индекс, что помогает поддерживать уровень сахара в крови стабильным".

Ржаной хлеб

Многозерновой хлеб

Специализированный хлеб

"Существуют хлебы с добавлением орехов, семян, фруктов и прочих ингредиентов, которые придают им дополнительные вкусовые и питательные характеристики".

Кроме того, такой способ хранения способствует более плавному перевариванию хлеба и благоприятно воздействует на микробиоту кишечника.Диетолог рекомендует также хранить хлеб в закрытых емкостях из натуральных материалов. При этом следует избегать хранения хлеба в пакете или деревянной хлебнице.какой наиболее полезен для здоровья.Выбор хлеба зависит от ваших предпочтений, потребностей и здорового образа жизни, считает диетолог.Этот вид хлеба изготавливается из муки, полученной из цельных зерен, таких как пшеница, ржь или овес.Ржаной хлеб изготавливается из муки, полученной из ржаных зерен. Он обладает более высоким содержанием клетчатки и более низким гликемическим индексом по сравнению с обычным пшеничным хлебом.Этот вид хлеба изготавливается из смеси различных зерновых культур, таких как пшеница, рожь, овес, ячмень и другие. Многозерновой хлеб богат разнообразными питательными веществами, включая клетчатку, белок, витамины и минералы.Например, бездрожжевой хлеб, который подходит для людей с непереносимостью дрожжей или глютена.Ранее МедикФорум писал о связи витамина К и тромбов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.