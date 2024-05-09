Токсиколог Кутушов: фольга для запекания содержит ведущие к раку вещества

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приготовление пищи в фольге

Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал о содержащихся в фольге гормоноподобных веществах, ведущих к развитию опасных заболеваний.

Токсиколог Кутушов сообщил, что при запекании пищи в фольге в еду могут проникать нежелательные компоненты. В частности, фольга для запекания содержит ведущие к раку вещества ксеноэстрогены, предостерег ученый.

«В фольге содержатся вредные для человека синтетические гормоноподобные вещества — ксеноэстрогены. Попадая в организм, они маскируются под женские гормоны эстрогены», - об этом профессор Кутушов рассказывал порталу «Доктор Питер».

Он объяснил, что ксеноэстрогенам присуще свойство скапливаться в человеческом организме. Увеличиваясь в своей концентрации, эти вещества мешают эстрогенам проявлять свое физиологическое действие. Возникает гормональный дисбаланс, последствиями которого становятся различные нарушения, включая опасные для жизни. Такой дисбаланс ведет к бесплодию, препятствует нормальной выработке тестостерона у мужчин, провоцирует сбои в работе щитовидной железы, способствует ожирению, диабету, онкологическим заболеваниям.

В частности,  отметил токсиколог Кутушов, фольга для запекания содержит вещества, которые повышают риск возникновения гормонозависимых видов рака – рака молочной железы, рака предстательной железы.

Также ученый обратил внимание на то, что в организм из фольги может проникать алюминий – это также чревато появлением патологий.

«Фольга почти на 90% состоит из алюминия, этот металл может проникать в организм и накапливаться в легких, почках, щитовидной железе головном мозге, провоцируя развитие всевозможных заболеваний. Поэтому запекать в фольге нельзя», - заключил профессор Кутушов.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, повышает ли кофе риск такого заболевания как рак поджелудочной железы – мнением об этом поделился врач Александр Мясников.

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Михаил Кутушов
Михаил Кутушов
Здоровье
врач-токсиколог, профессор, член-корр. РАЕН
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Теги : фольга, причины рака, Михаил Кутушов
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