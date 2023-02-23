Запекание еды в фольге может привести к дисфункции щитовидки, ожирению и раку: токсиколог

Он отметил в своем блоге, что в фольге содержатся ксеноэстрогены, которые могут привести к гормональному дисбалансу.— предупредил медик.Кроме того, фольга вредна из-за алюминия, она состоит из него на 90 процентов.— сообщил врач.По словам медиков, алюминий, кроме прочего,замедляет рост и развитие клеток, негативно влияет на нервную систему, по некоторым даннымспособствует появлению злокачественных опухолей.Чаще всего алюминий становится опасным при соприкосновении с красным мясом и домашней птицей. Увеличивается выделение алюминия при добавлении сыра, лимона, специй и соли. Медики рекомендуют отказаться от готовки этих блюд в фольге.Кислота может вступить в реакцию с алюминием и растворить фольгу, а из этих отверстий в пищу попадут влага и бактерии. Также не рекомендуется заворачивать в фольгу остатки пищи. Вместо этого храните их в контейнерах.Фольгой можно плотно накрыть форму, чего не сделаешь с пекарской бумагой. К тому же она не предназначена для высоких температур, а пищевая фольга выдерживает до 220 градусов. А вот если вы делаете выпечку, выбирайте пергамент, который предотвращает пригорание нижних слоев и не требует смазывания.Разные поверхности у фольги делают не специально, это особенность технологического процесса. Алюминий раскатывается в тонкие листы фольги металлическими роликами, как тесто скалкой. Одна сторона соприкасается с катками, которые полируют её до блеска. Другая остаётся матовой.Читайте также: Миллионы людей рискуют заболеть сахарным диабетом, если они подхватят распространенную вирусную инфекцию Читайте далее: Пять ярких признаков сахарного диабета, которые проявляются по утрам

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