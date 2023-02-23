Запекание еды в фольге может привести к дисфункции щитовидки, ожирению и раку: токсиколог
Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, чем может быть чревато запекание продуктов в фольге.
Он отметил в своем блоге, что в фольге содержатся ксеноэстрогены, которые могут привести к гормональному дисбалансу.
— Это химические вещества, которые, попадая в организм человека, «маскируются» под женские гормоны — эстрогены. Когда они накапливаются, то приводят к гормональному дисбалансу. Такие химические вещества могут вызывать дисфункции щитовидной железы, ожирение, а также рак, бесплодие и другие патологии, — предупредил медик.
Кроме того, фольга вредна из-за алюминия, она состоит из него на 90 процентов.
— Алюминий может накапливаться в почках, щитовидной железе, головном мозге и провоцировать различные заболевания. Я рекомендую заменить фольгу на пергамент. Такой материал отлично защищает продукты от обгорания и хорошо удерживает влагу, а также не содержит вредных для организма токсинов, — сообщил врач.
По словам медиков, алюминий, кроме прочего, замедляет рост и развитие клеток, негативно влияет на нервную систему, по некоторым данным — способствует появлению злокачественных опухолей.
Какие продукты нельзя готовить в фольге
Чаще всего алюминий становится опасным при соприкосновении с красным мясом и домашней птицей. Увеличивается выделение алюминия при добавлении сыра, лимона, специй и соли. Медики рекомендуют отказаться от готовки этих блюд в фольге.
Кислота может вступить в реакцию с алюминием и растворить фольгу, а из этих отверстий в пищу попадут влага и бактерии. Также не рекомендуется заворачивать в фольгу остатки пищи. Вместо этого храните их в контейнерах.
Разница между фольгой и пергаментом
Фольгой можно плотно накрыть форму, чего не сделаешь с пекарской бумагой. К тому же она не предназначена для высоких температур, а пищевая фольга выдерживает до 220 градусов. А вот если вы делаете выпечку, выбирайте пергамент, который предотвращает пригорание нижних слоев и не требует смазывания.
Почему фольга с одной стороны матовая?
Разные поверхности у фольги делают не специально, это особенность технологического процесса. Алюминий раскатывается в тонкие листы фольги металлическими роликами, как тесто скалкой. Одна сторона соприкасается с катками, которые полируют её до блеска. Другая остаётся матовой.
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