Запекание еды в фольге может привести к дисфункции щитовидки, ожирению и раку: токсиколог

179 Фото: https://pixabay.com/ru/photos/алюминиевая-фольга-мятая-фольга-6969822/
фольга

Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, чем может быть чревато запекание продуктов в фольге.

Он отметил в своем блоге, что в фольге содержатся ксеноэстрогены, которые могут привести к гормональному дисбалансу.

— Это химические вещества, которые, попадая в организм человека, «маскируются» под женские гормоны — эстрогены. Когда они накапливаются, то приводят к гормональному дисбалансу. Такие химические вещества могут вызывать дисфункции щитовидной железы, ожирение, а также рак, бесплодие и другие патологии, — предупредил медик.

Кроме того, фольга вредна из-за алюминия, она состоит из него на 90 процентов. 

— Алюминий может накапливаться в почках, щитовидной железе, головном мозге и провоцировать различные заболевания. Я рекомендую заменить фольгу на пергамент. Такой материал отлично защищает продукты от обгорания и хорошо удерживает влагу, а также не содержит вредных для организма токсинов, — сообщил врач.

По словам медиков, алюминий, кроме прочего, замедляет рост и развитие клеток, негативно влияет на нервную систему, по некоторым данным способствует появлению злокачественных опухолей.

Какие продукты нельзя готовить в фольге

Чаще всего алюминий становится опасным при соприкосновении с красным мясом и домашней птицей. Увеличивается выделение алюминия при добавлении сыра, лимона, специй и соли. Медики рекомендуют отказаться от готовки этих блюд в фольге.

Кислота может вступить в реакцию с алюминием и растворить фольгу, а из этих отверстий в пищу попадут влага и бактерии. Также не рекомендуется заворачивать в фольгу остатки пищи. Вместо этого храните их в контейнерах.

Почему опасно запекать продукты в фольге?

Разница между фольгой и пергаментом

Фольгой можно плотно накрыть форму, чего не сделаешь с пекарской бумагой. К тому же она не предназначена для высоких температур, а пищевая фольга выдерживает до 220 градусов. А вот если вы делаете выпечку, выбирайте пергамент, который предотвращает пригорание нижних слоев и не требует смазывания.

Есть приготовленные в фольге блюда опасно для здоровья: врач


Почему фольга с одной стороны матовая?

Разные поверхности у фольги делают не специально, это особенность технологического процесса. Алюминий раскатывается в тонкие листы фольги металлическими роликами, как тесто скалкой. Одна сторона соприкасается с катками, которые полируют её до блеска. Другая остаётся матовой.

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