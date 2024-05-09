Врач Серебренникова: весной обостряются язвенные и ревматологические заболевания

«Организм весной перестраивается и более восприимчив к внешнему неблагоприятному воздействию, а само время года характеризуется неустойчивыми температурами и цветением растений, поэтому хронические, сезонные и инфекционные заболевания обостряются», - поделилась врач с агентством « Прайм ».

«Заболевания опорно-двигательного аппарата, ревматологические, язвенные заболевания инфекционного и неинфекционного характера нередко обостряются в весеннее время. Научного объяснения этому нет. Возможно, причина кроется в перестройке организма, изменении питания», - высказалась Серебренникова.

Врач общей практики Серебренникова отметила в интервью, что многие люди весной могут начать жаловаться на свое здоровье. По слова медика, в это время года действительно можно с высокой вероятностью пострадать от того или иного заболеваний.Серебренникова заявила, что они являются самыми распространенными заболеваниями весной – этому способствует, прежде всего, общее потепление, благоприятное для размножения их возбудителей. Для профилактики врач посоветовала чаще мыт руки, а также следить за чистотой холодильника и за тем, как в нем хранятся продукты (нельзя допускать соприкосновения готовых блюд и полуфабрикатов).Еще одна распространенная весной проблема. Специалист констатировала, что чаще всего в это время года возникает вирусный тонзиллит, спровоцированный заражением вирусом Эпштейна-Барр.Екатерина Серебренникова отметила, что весной наблюдается рост заболеваемости парагриппом.Опасное заболевание, поражающее нервную систему человека, переносится иксодовыми клещами. Врач предупредила: свою активность клещи сохраняют до поздней осени. Лучшим методом профилактики их укусов медик считает вакцинацию.Медик обратила внимание на то, что аллергия может стать причиной развития бронхиальной астмы. Людям, которые ощущают симптомы аллергии в период цветения, имеет смысл использовать медицинские маски и очки без диоптрий – это уменьшит вероятность проникновения в организм аллергенов.Врач проинформировала, что весной часто обостряются язвенные и ревматологические заболевания.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в периоды резкого похолодания поддержать организм и иммунную систему эффективно помогают продукты с флавоноидами

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