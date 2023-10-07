Врач Серебренникова: при бесконтрольном приеме БАДов возрастает риск столкнуться с онкологией

«Бесконтрольный прием БАДов может привести к передозировке, побочным эффектам и тяжелым последствиям для организма. Их чрезмерное и неконтролируемое потребление способно нанести вред организму вплоть до развития онкологии», - об этом врач рассказала агентству «Прайм».

Врач Серебренникова сообщила, что ряд добавок являются очень популярными у россиян. Наши соотечественники традиционно охотно приобретают в аптеках витамин С, проявляют большой интерес к витаминам А и Е. Еще у россиян пользуются спросом добавки с омега-жирными кислотами. Серебренникова отметила: самостоятельно использовать биоактивные добавки отнюдь не безопасно. При бесконтрольном приеме БАДов возрастает риск столкнуться с онкологией, предупредила медик.Серебренникова добавила, что категорически не следует употреблять добавки, на которых нет информации о допустимой суточной дозе. Правильнее всего использовать БАДы, назначенные специалистами и в соответствии с результатами анализов. Кроме того, витамины и микроэлементы, которыми люди пытаются обеспечить свой организм в виде добавок, необходимо стремиться получать из рациона.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что достаточный прием белка помогает предотвратить появление рака.

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