Врач Кургускина: продукты с флавоноидами поддерживают иммунитет при резком похолодании

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красный лук

Врач-эндокринолог Екатерина Кургускина: резкое похолодание может ослабить защитные ресурсы организма – поддержать иммунитет помогут продукты, богатые флавоноидами.

Врач Кургускина посоветовала в периоды неблагополучных погодных изменений употреблять продукты, содержащие флавоноиды. Данные вещества являются антиоксидантами. Поступая в организм, они стимулируют его иммунную активность, оказывают противовоспалительное действие.

«Основное свойство флавоноидов – антиоксидантное: они обладают противовоспалительным, иммуномодулирующим и противовирусным действием, регулируют гормональный баланс организма», - сообщила Кургускина в комментарии Life.

Медик уточнила, что флавоноидами богаты растительные продукты: в первую очередь, ягоды и плоды с красной и фиолетовой кожурой. Кроме того, их источниками являются плоды какао, шоколад, чай. Свойство этих веществ изучалось неоднократно, на сегодняшний день хорошо известно об их способности положительно влиять на состояние кровеносных сосудов и сердца, препятствовать сосудистым спазмам и повышению артериального давления.

Кургускина добавила, что доступным источником флавоноидов является луковая шелуха. Специалист посоветовала добавлять ее в измельченном виде в разные блюда и напитки – такая добавка эффективно поспособствует укреплению здоровья.

Также поддержать и улучшить функционирование иммунной системы помогают вещества лигнаны, обладающие адаптогенными свойствами. Лигнанов много в льняном масле, кунжуте, расторопше.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что укреплению иммунитета эффективно способствуют продукты с пробиотиками и пребиотиками.

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Екатерина Кургускина
Екатерина Кургускина
ЗОЖ
врач-эндокринолог, гинеколог
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Теги : укрепление иммунитета, флавоноиды, Екатерина Кургускина