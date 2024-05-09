Врач Кашух: применение пищевой соды от изжоги увеличивает риски рака

«Сода гасит кислоту в желудке щелочью, но это действие длится недолго – организм усиливает выработку соляной кислоты, чтобы вернуть кислую среду. При этом выделяется углекислый газ, из-за которого изжога и вздутие возникают с новой силой», - рассказала медик порталу « Доктор Питер ».

Врач Кашух предупредила об опасности пищевой соды, используемой в качестве средства от изжоги. Медик объяснила, что сода может давать лишь кратковременный эффект облегчения, но в долгосрочной перспективе ее применение может грозить человеку возникновением опасных нарушений. Их риск повышается из-за эффекта рикошета, который дает сода, побуждающая желудок вырабатывать больше соляной кислоты.Екатерина Кашух отметила, что концентрированные растворы соды способный вызывать сильное раздражение слизистой оболочки, наносить ей серьезный вред. При частом или постоянном раздражении возникает вероятность перерождения ее клеток и возникновения рака. Утверждение о том, что сода может помогать людям с онкологическими заболеваниями эксперт назвала мифом.Также врач напомнила, что при некоторых заболеваниях использовать соду категорически противопоказано. В частности, избегать ее применения нужно в случае имеющихся проблем с почками, печенью, сердцем.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что фольга для запекания содержит ведущие к раку вещества

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