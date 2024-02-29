Врач Левина: лечение изжоги содой повышает риск развития рака пищевода

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изжога

Врач Оксана Левина  предупредила об опасности попыток «гасить» изжогу приемом соды.

Врач Левина заявила в комментарии для «Доктор 24», что лечение изжоги содой повышает риск развития рака пищевода.

«Попытка избавиться от изжоги с помощью соды может вызвать воспаление слизистой оболочки пищевода, которое повышает риск развития рака», - сказала кандидат медицинских наук.

Левина пояснила, что прием соды действительно может давать эффект подавления изжоги, поскольку средству присущи щелочные свойства. Опасность в том, что под влиянием соды желудок начинает продуцировать больше кислоты, и это становится дополнительным фактором возникновения новой изжоги, причем более выраженной. Многократные приемы соды лишь увеличат частоту и интенсивность неприятной симптоматики, свойственной изжоге.

«Это может привести к эрозивному эзофагиту и даже пищеводу Барретта – рубцовым изменения, которые могут поспособствовать развитию онкологии», - предостерегла эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что частое употребление растворимого кофе ведет к болезням ЖКТ.

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Оксана Левина
Оксана Левина
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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Теги : изжога, причины рака, Оксана Левина
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