Врач Левина: лечение изжоги содой повышает риск развития рака пищевода

«Попытка избавиться от изжоги с помощью соды может вызвать воспаление слизистой оболочки пищевода, которое повышает риск развития рака», - сказала кандидат медицинских наук.

«Это может привести к эрозивному эзофагиту и даже пищеводу Барретта – рубцовым изменения, которые могут поспособствовать развитию онкологии», - предостерегла эксперт.

Врач Левина заявила в комментарии для « Доктор 24 », что лечение изжоги содой повышает риск развития рака пищевода.Левина пояснила, что прием соды действительно может давать эффект подавления изжоги, поскольку средству присущи щелочные свойства. Опасность в том, что под влиянием соды желудок начинает продуцировать больше кислоты, и это становится дополнительным фактором возникновения новой изжоги, причем более выраженной. Многократные приемы соды лишь увеличат частоту и интенсивность неприятной симптоматики, свойственной изжоге.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что частое употребление растворимого кофе ведет к болезням ЖКТ

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