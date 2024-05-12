Терапевт Чиркова: симптомы патологии печени можно заметить при посещении туалета

«Светлый, почти белый стул может говорить о патологиях печени или механической желтухе», - поделилась медик с NEWS.ru

Терапевт Чиркова рассказала, что при посещении туалета можно заметить симптомы поражения органов ЖКТ в частности, патологии печени. Например, на нее указывает нарушение стула, который значительно осветляется.Когда нарушается работа поджелудочной железы, стул приобретает кашицеобразное состояние, становится крайне зловонным, содержит частицы непереваренной пищи.Ольга Чиркова добавила, что темный цвет стула бывает присущ колитам, при этом его форма напоминает овечьи экскременты. Настораживающим признаком является разжижение стула. Терапевт подчеркнула, что появление жидкого стула наряду с повышением температуры и рвотой требует обращения к инфекционисту.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты эффективно способствуют сохранению здоровья печени.

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