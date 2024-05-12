Врач Павлова: суета и спешка помогают снизить риск нескольких видов рака

«Повседневная суета и активность, даже если это простая спешка или быстрая ходьба до автобусной остановки, способствуют снижению риска развития нескольких видов рака на 30 процентов», - поделилась Зухра Павлова в своем телеграм-канале.

«Даже когда вы просто спешите за автобусом, вероятность развития некоторых видов онкологии постепенно снижается, утверждают ученые», - подчеркнула врач.

Врач Павлова сообщила, что суета и спешка помогают снизить риск нескольких видов рака. Подобный эффект связан с тем, что люди увеличивают свою физическую активность.Для здоровья (в частности, для здоровья сердечнососудистой системы) полезной, прежде всего, является физическая активность, при которой ускоряется сердцебиение и дыхание без возникновения негативных симптомов. Если подобная физическая активность становится регулярной, то она даже в небольшом объеме может оказывать положительное воздействие на организм. Ссылаясь на исследования, Павлова отметила, что полезной физической активностью могут быть в том числе разные повседневные действия – например, ходьба по лестнице или пробежка к остановке транспорта.Павлова уточнила, что даже 3 или 4 минуты в день быстрой ходьбы, подъема по лестнице или пробежки способны на треть снизить риск 13 видов рака. Медик посоветовала внедрять различные элементы физической активности в свое повседневное существование, особенно при отсутствии занятий спортом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают выглядеть моложе.

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