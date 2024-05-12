«Бьет по сердцу»: кардиолог Степанова посоветовала обследоваться при постоянной усталости

«Постоянная истощенность организма может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, в частности одного из самых опасных видов аритмии – фибрилляции предсердий», - заявила медик «Вечерней Москве».

«Из-за постоянного негативного воздействия стрессовых факторов с высокой вероятностью у человека может развиться фибрилляция предсердий», - предупредила кардиолог.

Кардиолог Степанова предупредила, что постоянное утомление может оказаться опасным симптомом, предупреждающим об истощении организма.Кардиолог констатировала, что хроническая усталость снижает качество жизни человека, сильно бьет по сердцу. Степанова отметила, что такой состояние часто ассоциируется с высоким уровнем стресса и эмоциональным истощением, при которых в организме вырабатывается повышенное количество гормонов стресса. Их высокая концентрация (в частности, высокие уровни кортизола и адреналина) увеличивает частоту сердечных сокращений, и такая нагрузка изнуряет сердечную мышцу, провоцируя недостаточность.Степанова добавила, что с этой сердечной патологией человек становится предрасположен к возникновению инсульта. Кроме того, возрастает его риск смерти от последствий сердечно-сосудистых проблем.Кардиолог Степанова посоветовала обследоваться при жалобах на постоянную усталость, упадок сил и тонуса, недостаток энергии – при этом важно проверить сердце на наличие фибрилляции предсердий. Также обратиться к врачу (кардиологу или аритмологу) следует при возникновении любого необычного ощущения в сердце: например, учащенного сердцебиения, ощущения трепетания в груди или неприятного давления в грудной клетке.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что повседневная спешка может защитить человека от развития рака

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