Кардиолог Панова объяснила, когда нужно обследоваться из-за учащенного сердцебиения

Боль или дискомфорт в груди.

Головокружение.

Слабость.

«Если вы не чувствовали сердцебиения всю свою взрослую жизнь, а в возрасте 60 или 70 лет вдруг начинаете чувствовать, возможно, у вас мерцательная аритмия. В этом случае нужно обследоваться, поскольку нелеченая мерцательная аритмия и может привести к инсульту и другим опасным осложнениям», - объяснила кардиолог.

Частота сердечных сокращений выше 110 ударов в минуту не обязательно сигнализируют о чем-то серьезном или вредном. Такое учащенное сердцебиение может вызываться стрессом или такими веществами, как кофеин или никотин и проходить самостоятельно.Но в некоторых случаях учащенное сердцебиение должно настораживать и побуждать обращаться к врачу. Об этом в беседе с «МедикФорум» рассказала кардиолог Панова.По словам кардиолога, иногда учащенное сердцебиение может быть признаком аритмии – нарушения, подразумевающего сбой в электрической системе сердца. Люди с аритмиями часто имеют дополнительные электрические импульсы – это заставляет сердце внезапно биться с высокой скоростью.Говоря о том, когда нужно обследоваться из-за учащенного сердцебиения, кардиолог Панова посоветовала обращать внимание на некоторые признаки дискомфорта, возникающего одновременно с ним.Если учащенное сердцебиение сопровождается серьезными симптомами плохо самочувствия, следует немедленно связаться с врачом и пройти обследование, считает Панова.Также при ощущении учащенного сердцебиения кардиолог советует проверять частоту сердечных сокращений. Если она выше 110 ударов в минуту, то может быть признаком аритмии, и это нужно обсудить с врачом.Еще один тревожный показатель – длительное сердцебиение с повышенной частотой. Когда угашенное сердцебиени продолжается в течение часа или более (даже без других симптомов), нужно проверить состояние сердца и сосудов. Помимо этого, нужно обследоваться при возникновении учащенного сердцебиения у пожилых людей, особенно если раньше его не было.Ранее портал MedikForum.ru писал о главных ошибках , допускаемых гипертониками.

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