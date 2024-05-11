Увеличение веса у женщин может оказаться симптомом повышенного уровня тестостерона

«Тестостерон у женщин вырабатывается яичниками и надпочечниками, в небольшом количестве – мышечными и жировыми клетками организма. Его нормальный уровень составляет от 15 до 70 нг/дл. Повышенным уровнем тестостерона обычно считается значение выше 70 нг/дл», - рассказали специалисты.

Тестостерон принято называть «мужским» гормоном и действительно, он является ключевым половым гормоном в организме мужчин. Но женский организм также содержит данный гормон в небольшой концентрации. Повышение уровня тестостерона у женщин может происходить по разным причинам – как правило, это означает, что они подвергаются риску различных проблем со здоровьем.По словам медиков, одним из таких симптомов является увеличение веса. Другие признаки – акне, избыточные волосы на лице и теле, перепады настроения и повышенная раздражительность, агрессивность, нерегулярные менструальные циклы, бесплодие.Организм некоторых женщин вырабатывает тестостерон в более значительном количестве – на это влияет генетика, наследственность. Но зачастую избыток гормона ассоциируется с патологиями – например, с наличием СПКЯ (синдром поликистозных яичников) или заболеваниями надпочечников (например, таких как синдром Кушинга или гиперплазия надпочечников). Кроме того, повышенный уровень тестостерона может быть следствием гормонального расстройства, вызванного, например, дисфункцией яичников, об этом сообщил «Чемпионат» со ссылкой на портал Fit for Fun.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что фольга для запекания содержит ведущие к раку вещества

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