Врачи Малышева и Гандельман: какое обезболивающее менее всего вредит желудку

«Соляная кислота при приеме обезболивающих приводит к язвам, кровотечениям и прободениям», - предостерег доктор Гандельман.

«Параллельно все равно надо принимать ингибиторы протонной помпы, более известные, как -празолы. Тогда риск для желудка от приема обезболивающих будет сведен практически к нулю», - поделилась врач.

Препараты с обезболивающим эффектом особенно востребованы у пожилых людей, которые часто страдают от артрита и других заболеваний, сопровождающихся болями. Но такие лекарства могут серьезно вредить желудку, в котором из-за их воздействия уменьшается защитный слизистый слой.Малышева и Гандельман рассказали, что в желудке присутствует соляная кислота, обеспечивающая кислую среду для процессов пищеварения. Эта кислота очень едкая, однако желудок, помимо прочего, выделяет слизь, образующую своеобразный защитный экран для его стенок – слой такой слизи, обволакивающей орган, не дает кислому содержимому повреждать его ткань.По словам Елены Малышевой, обезболивающие лекарства блокируют в организме производство ферментов, активность которых вызывает ощущение боли. Эти ферменты обеспечивают и выработку слизи для защиты стенок желудка, их отключение делает желудочные стенки более уязвимыми.Врачи пояснили, какое обезболивающее менее всего вредит желудку - его действующим веществом является целекоксиб. Малышева отметила, что его действие на желудок достаточно хорошо изучено, осложнений в ЖКТ при его приеме в три раза меньше.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие побочные эффекты могут давать лекарства от давления

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