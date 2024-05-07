Врачи Малышева и Гандельман: лекарства от давления могут давать неожиданные побочные эффекты

«Пациентам с затяжным сухим кашлем часто дают сиропы или лекарства от аллергии, хотя все, что нужно – отменить лекарство с окончанием на -прил и перейти на лекарство с названием, оканчивающимся на -сартан. Это две похожие группы, они действуют на один и тот же рецептор. Просто -прилы работают немножко раньше, чем -сартаны в этой цепочке», - пояснил кардиолог Гандельман.

«Побочный эффект — появление отеков, чаще всего на нижних конечностях, иногда бывают на руках», - заявили специалисты.

«Несмотря на четкие схемы лечения гипертонии, невозможно предугадать, как тот или иной пациент может среагировать на стандартную схему лечения. Поэтому случаются ситуации, когда приходится заменять изначально назначенный препарат», - резюмировали специалисты.

Ведущие телепрограммы «Жить здорово!» врачи Малышева и Гандельман предупредили россиян, что лекарства от давления могут давать неожиданные побочные эффекты. Например, одним из таких эффектов может стать затяжной сухой кашель, который развивается в связи с приемом препаратов, чье название оканчивается на –прил.Медики отметили, что пациентам, принимающим такие препараты и начинающим кашлять, могут рекомендовать разные лечебные средства. Но их использование станет лишь ненужной нагрузкой на печень. Чтобы кашель прекратился, нужно сменить кардиологическое лекарство.Малышеа добавила, что лекарства от давления с названием на –сартаны, блокируют фермент, который производит белок, провоцирующий сосудистые спазмы. Именно на эти препараты следует переходить людям, которым для лечения повышенного давления назначались –прилы, но вместе с таким лечением у них возник сухой кашель.Другим неожиданным побочным эффектом, который могут давать лекарства от давления, врачи назвали отечность.Данный эффект объясняется тем, что препараты побуждают сосуды расширяться – это снижает давление крови на их стенки, но в то же время делает более проницаемыми. Отеки возникать из-за того, что из сосудов выходит больше жидкости. В такой ситуации следует убедиться в том, что отеки не исчезают самостоятельно. Если они сохраняются, то лечащий врач принимает решение о смене препарата.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при хроническом кашле можно допустить наличие проблем с сердцем

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