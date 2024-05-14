Сомнолог Царева: постоянная тяга к дневному сну у взрослых не является нормальной

«Либо у человека не тот режим, либо график работы, либо страдают качество и длительность ночного сна», - сказала об этом специалист в комментарии для « Говорит Москва ».

Сомнолог Царева рассказала в интервью, что постоянная тяга к дневному сну у взрослых не является нормальной. Единственный случай, когда это оправданно – человек хочет спать днем из-за усталости от нагрузок и недостаточного сна ночью.По словам Царевой, регулярно возникающее желание уснуть в дневное время может указывать на имеющуюся депрессию. Если сильная сонливость днем связана с приемом пищи, возникает вскоре после него – это с большой вероятностью говорит об имеющейся инсулинорезистентности.Медик дала совет для борьбы с сонным состоянием посреди рабочего дня – нужно смотреть некоторое время на яркие экраны гаджетов с белым и голубым цветом. Что еще важно: не допускать избытка кофеина. Он дает мочегонный эффект и способствует выводу из организма веществ, помогающих ему лучше переносить стресс. В стрессе желание спать усиливается – так тело экономит и аккумулирует ресурсы, чтобы справиться с трудной ситуацией.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при постоянном ощущении усталости имеет смысл проверить состояние сердца

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