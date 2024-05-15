Врач Гарушьян: тяга к сладкому может указывать на дефицит магния или железа

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тяга к сладкому

Врач-гастроэнтеролог Григорий Гарушьян: сильно выраженная тяга к сладкому бывает связана с недостатком микроэлементов, которые должны поступать в организм с пищей.

Гастроэнтеролог Гарушьян сообщил в комментарии aif.ru, что тяга к сладкому может возникать при недоедании – например, когда человек придерживается строгой диеты, ограничивает себя в каких-то продуктах.

«Часто причиной проблемы является некорректный режим питания, несбалансированный рацион или строгая диета», - отметил специалист.

Гарушьян обратил внимание, что иногда острое желание есть сладкое бывает показателем нарушенного пищевого поведения (в частности, может указывать на булимию). Кроме того, оно бывает очень сильным в моменты стресса.

«Если при эмоциональном напряжении вам сильно захотелось сладостей, лучше найти более полезную альтернативу снять стресс: сходить на прогулку или заняться физической активностью», - поделился гастроэнтеролог.

Григорий Гарушьян добавил, что многие специалисты  связывают повышенный аппетит ко всему сладкому с недостаточным употреблением минералов и микроэлементов. Так, тяга к сладкому может указывать на дефицит магния или железа (а также йода, селена, цинка, кальция, хрома).

«Связь между дефицитом определенных витаминов и тягой к сладкому экспериментально не доказана. Но современные исследования показывают: в отсутствие магния клетки не получают в должном количестве глюкозу, что приводит к усилению аппетита», - объяснил врач Гарушьян.

Что касается дефицита железа, у людей с такой проблемой организм начинает испытывать недостаток кислорода и энергии. Тяга к сладкому, которое является быстрым источником энергии, является ответной реакцией организма, пытающегося повысить с его помощью свою физическую работоспособность.

Если возникает ощущение, что тяга к сладкому становится слишком сильной, следует обратиться к врачу и сдать анализы, порекомендовал эксперт.

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Григорий Гарушьян
Григорий Гарушьян
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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Теги : тяга к сладкому, причины нарушения, Григорий Гарушьян
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Врач Гарушьян: тяга к сладкому может указывать на дефицит магния или железа