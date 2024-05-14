Диетолог Соломатина: полностью отказаться от сахара невозможно

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десерт

Диетолог Елена Соломатина: при отказе от сладостей сахар все равно будет поступать в организм, поскольку он присутствует во многих продуктах питания.

Диетолог Соломатина поделилась мнением о том, что полностью отказаться от сахара невозможно.

«Сахар попадает в организм человека не только в виде фабричных сладостей, но и, в том числе, в виде углеводов, овощей или фруктов», - заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Соломатина уточнила: даже если в рационе не будет печенья, конфет, сдобной выпечки, тортов или белого хлеба, поступление глюкозы не прекратится полностью, её источниками будут каши и цельнозерновые крупы, макароны, картофель и другие овощи, молоко, фрукты.

«Сахара нет только в мясе и жирах, но питаться только этими продуктами нельзя. Чтобы сохранить здоровье, нужно сбалансировать рацион, поэтому продукты с содержанием сахара нельзя заменить полностью», - констатировала диетолог.

Елена Соломатина отметила, что у современных людей часто наблюдается избыток глюкозы в крови. Если он постоянный и никак не корректируется, повышаются риски многих проблем, включая сердечно-сосудистые заболевания, патологии суставов, глаз, кожи. Также может пострадать головной мозг.

Диетолог убеждена, что контролировать количество сахара в рационе нужно сегодня практически всем людям (в первую очередь, тем, у кого имеются сахарный диабет, инсулинорезистентность, лишний вес; атеросклероз). Специалист посоветовала с ранних лет приучать детей к питанию без добавленного сахара – это станет хорошей профилактикой тяга к сладостям, усиливающейся из-за стресса во взрослом возрасте и способствующей ожирению.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-эндокринолог Зухра Павлова посоветовала подвергать домашний хлеб заморозке – это снижает риск инсулинового скачка после его употребления.

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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Теги : сахар и здоровье, отказ от сахара, Елена Соломатина
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