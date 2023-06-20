Уролог Башкатов: неприятный запах изо рта может указывать на проблемы с почками
Уролог Вадим Башкатов назвал несколько ранних признаков возникших проблем с почками.
Когда нарушаются функции почек, это часто подолгу не распознается. Между тем, почечные заболевания, как и большинство болезней, предпочтительнее начинать лечить как можно раньше, – напомнил в беседе с «МедикФорум» врач-уролог Вадим Башкатов.
Специалист перечислил ранние признаки проблем с почками. По мнению врача, взрослым людям следует знать о них, чтобы предотвратить тяжелое заболевание почек или почечную недостаточность.
Изменившийся цвет мочи. Изменение привычного цвета мочи могут вызывать некоторые продукты (например, свекла). Однако, если моча постоянно меняет цвет, это может быть признаком проблемы с почками.
Сильный запах мочи. Он может указывать на начальную почечную недостаточность.
Заметно колеблющееся количество мочи. Если количество мочи явно не соответствует выпитой жидкости, это может указывать на то, что почки перестали работать должным образом и изменился водный баланс.
Задержка воды. Опухшие пальцы и суставы, ощущение вздувшегося живота могут быть следствием задержки жидкости в организме, возникшей из-за проблем с почками.
Боль в пояснице. Почки расположены в области боков, ниже реберной дуги на пояснице. Боль, возникающая в этой области, может сигнализировать о нарушении функции почек.
Неприятный запах изо рта. Уролог Башкатов объяснил:
«Неприятный запах изо рта может быть признаком многих проблем со здоровьем. При заболевании почек изо рта может пахнуть аммиаком».
Повышенное артериальное давление. Оно может свидетельствовать о начале почечной недостаточности.
«Не каждый названный симптом может говорить о серьезном заболевании. Однако это может указывать на то, что с организмом что-то не так. Поэтому, замечая данные симптомы, необходимо проверяться у врача. Больные почки может лечить только врач», - подчеркнул специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы главные ошибки, совершаемые гипертониками.
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