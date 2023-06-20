Уролог Башкатов: неприятный запах изо рта может указывать на проблемы с почками

«Неприятный запах изо рта может быть признаком многих проблем со здоровьем. При заболевании почек изо рта может пахнуть аммиаком».

«Не каждый названный симптом может говорить о серьезном заболевании. Однако это может указывать на то, что с организмом что-то не так. Поэтому, замечая данные симптомы, необходимо проверяться у врача. Больные почки может лечить только врач», - подчеркнул специалист.

Когда нарушаются функции почек, это часто подолгу не распознается. Между тем, почечные заболевания, как и большинство болезней, предпочтительнее начинать лечить как можно раньше, – напомнил в беседе с «МедикФорум» врач-уролог Вадим Башкатов.Специалист перечислил ранние признаки проблем с почками. По мнению врача, взрослым людям следует знать о них, чтобы предотвратить тяжелое заболевание почек или почечную недостаточность.Изменение привычного цвета мочи могут вызывать некоторые продукты (например, свекла). Однако, если моча постоянно меняет цвет, это может быть признаком проблемы с почками.Он может указывать на начальную почечную недостаточность.Если количество мочи явно не соответствует выпитой жидкости, это может указывать на то, что почки перестали работать должным образом и изменился водный баланс.Опухшие пальцы и суставы, ощущение вздувшегося живота могут быть следствием задержки жидкости в организме, возникшей из-за проблем с почками.Почки расположены в области боков, ниже реберной дуги на пояснице. Боль, возникающая в этой области, может сигнализировать о нарушении функции почек.Уролог Башкатов объяснил:Оно может свидетельствовать о начале почечной недостаточности.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы главные ошибки , совершаемые гипертониками.

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