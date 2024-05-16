Гастроэнтеролог Петров назвал преимущества пшённой каши, нутрициолог Строков советует чередовать ее с гречневой и кукурузной

«Она насыщена микроэлементами: марганцем, кремнием, цинком, а также витаминами группы В», - говорит Иван Петров, специалист по здоровому питанию и диетолог из клиники «Здоровый образ жизни» специально для издания "Чемпионат".

Преимущества пшённой каши

"Безглютеновые каши представляют собой зерновые продукты, не содержащие глютен — белок, который обычно присутствует в пшенице, ячмене, ржи и некоторых других злаках. Для людей с целиакией, непереносимостью глютена или аллергией на этот белок безглютеновая диета является необходимой", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Кукурузная каша обладает слегка сладковатым вкусом и хорошо сочетается с различными добавками, такими как фрукты или орехи".

"Такие злаки, как амарант, гречиха и просо, также являются безглютеновыми и могут быть использованы для приготовления каши".

Пшённая и пшеничная каша — это два разных продукта, которые часто путают из-за схожих названий.Согласно данным Роспотребнадзора, пищевая ценность пшённой каши на воде без добавок сахара, соли и масла составляет 105 калорий на 100 г. В порции содержится 3,2 г белка, 0,7 г жира и 19 г углеводов. Если каша приготовлена на молоке, эти показатели увеличиваются до 123 калорий, 4,3 г белка, 4,4 г жира и 16,3 г углеводов соответственно.Просо обладает низким гликемическим индексом (ГИ), предотвращая резкие изменения уровня сахара после еды. Поэтому пшённая каша — отличный выбор для людей, страдающих диабетом 2-го типа. Кроме того, она является богатым источником пищевых волокон, белка, необходимых аминокислот, витаминов и минералов.Просо содержит много пищевых волокон — как растворимых, так и нерастворимых. Клетчатка является пребиотиком, поддерживая здоровую микрофлору кишечника.Этот зерновой продукт, богатый питательными веществами и клетчаткой, способствует чувству сытости и предотвращает переедание.Люди с непереносимостью этого компонента или аллергическими реакциями на него могут спокойно употреблять пшённую кашу.Кукуруза также является безглютеновым зерном и может быть использована для приготовления каши.Гречка не содержит глютен и может быть использована для приготовления безглютеновой каши. Гречневая каша обладает неповторимым вкусом и богата питательными веществами.Киноа — это псевдозерновое растение, которое не содержит глютена. Она богата белком и другими питательными веществами и может быть использована для приготовления каши.Ранее МедикФорум писал о том, как восстановить слизистую ЖКТ.

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