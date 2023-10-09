Диетолог Соломатина: витамин PP в пшенной каше защищает от болезней сердца

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пшенная каша

Диетолог Елена Соломатина: употреблять пшенную кашу очень полезно многим пожилым людям.

Врач-диетолог Елена Соломатина отметила пользу пшенной каши как источника важных витаминов. В частности, витамин PP, присутствующий в пшенной каше, усиливает защиту от болезней сердца.

«В этой каше есть витамин PP, который защищает от атеросклероза, развития сердечно-сосудистых заболеваний», - сказала Соломатина «Москве 24».

Полезна пшенка сердечно-сосудистой системе и тем, что в ней присутствуют микроэлементы, позитивно влияющие на ее работу, – магний и калий. Входят в ее состав и фтор, кальций.

Кроме того, пшенка обеспечивает организм витаминами группы B, необходимыми для здорового функционирования нервной системы. Соломатина заявила, что каша из пшена должна при отсутствии индивидуальных противопоказаний входить в рацион питания пожилых людей – ее употребление улучшает их защиту от появления возрастных патологий.

Кому не следует есть пшенную кашу? Людям с болезнями ЖКТ и гипотиреозом – пшено ухудшает всасывание йода.

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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Теги : польза пшена, защита от болезней, Елена Соломатина
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Диетолог Соломатина: витамин PP в пшенной каше защищает от болезней сердца