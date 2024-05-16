«Есть три группы средств — сеннозиды, препараты, содержащие бисакодил, и средства с пикосульфатом натрия», - сообщила она во время съемок телепередачи «Жить здорово!» на Первом канале.

«Стимуляторы можно использовать как экстренную помощь и не дольше двух недель. При постоянном приеме кишечник погибает», - констатировала медик.

Доктор Малышева напомнила, что слабительные препараты играют роль стимуляторов кишечной перистальтики: они побуждают мышцы кишечника активнее сокращаться, чтобы достичь нужного эффекта дефекации.Малышева отметила, что все эти препараты являются действенными, обладают хорошей репутацией, но пациенты часто начинают злоупотреблять ими – в результате развивается привыкание. По словам врача, нервные рецепторы в кишечнике реагируют на компоненты слабительных, начиная при этом секретировать активные вещества, «подстегивающие» перистальтику. Если препаратами злоупотребляют, чувствительность рецепторов снижается – привычная доза препаратов перестает работать. Большинство в такой ситуации просто принимают больше слабительного.Доктор Малышева предупредила о риске гибели кишечника из-за слабительных.Для нормализации стула следует употреблять пищу, в которой много неперевариваемых пищевых волокон (пребиотиков) – отруби, чечевицу, капусту, артишоки, бананы, лук-порей. Что также важно – пить достаточно воды (не менее двух литров в день) и поддерживать физическую активность.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие патологии могут проявляться пенистой мочой.

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