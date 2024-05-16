Врач Кашух: чувство тяжести в животе свойственно хроническом гастриту – чем он опасен

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боль в животе

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, как проявляются острый и хронический гастрит.

Гастрит – одна из самых распространенных воспалительных патологий желудка, может протекать в острой и хронической форме. Врач Кашух объяснила, что развитие острого гастрита происходит вследствие проникновения в желудок патогенных микроорганизмов – кишечной палочки, стрептококка, стафилококка. Кроме того, он может развиться как последствие повреждения желудочных стенок травмой.

«При остром гастрите ощущаются боль в верхней части живота, тяжесть и вздутие после еды, тошнота, рвота, небольшое повышение температуры», -  перечислила Кашух в комментарии порталу «Вести Подмосковья».

Говоря о хроническом гастрите, врач отметила, что его развитие является результатом инфицирования желудка бактерией хеликобактер пилори, вырабатывающей аммиак и уреазу. Данные вещества обеспечивают защиту вредному микроорганизму. Под их воздействием разрушается слизистая оболочка стенок желудка, что делает их уязвимыми и чувствительными к разным факторам повреждения.

Врач Кашух предупредила, что хроническом гастриту свойственно чувство тяжести в животе.

«При хроническом гастрите у пациентов наблюдается тяжесть в верхней части живота», - уточнила гастроэнтеролог.

Специалист подчеркнула: относиться легкомысленно к хроническому гастриту не стоит – его последствия могут быть очень опасны. При недомоганиях в животе следует обращаться к врачу.

«Если не лечить гастрит, то заболевание может спровоцировать язву желудка, анемию из-за кровопотери при язве, онкологию», - констатировала медик.

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Екатерина Кашух
Екатерина Кашух
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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