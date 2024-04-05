Гастроэнтеролог Кашух объяснила, может ли жвачка на пустой желудок вызывать гастрит

«Убеждение, что привычка жевать жевательную резинку на голодный желудок усиливает выработку желудочного сока и провоцирует гастрит, – ошибочное: на самом деле это не так», - поделилась мнением специалист.

«Даже продолжительное жевание не оказывает значительного влияния на объем и кислотность желудочного сока», - констатировала врач.

Гастроэнтеролог Кашух объяснила в комментарии « Известиям », может ли жвачка на пустой желудок вызывать гастрит. Медик отметила, что данное заболевание не может возникнуть из-за привычки жевать жвачку.Екатерина Кашух добавила, что обычно опасность жвачки связывают с ее способностью стимулировать выделение желудочного сока. Но в реальности у людей, которые ее жую, не происходит существенных изменений объема и кислотности желудочного сока: он не вырабатывается из-за жевательной резинки в таком количестве, чтобы вызывать повреждения слизистой.В свою очередь, жвачка после приема пищи улучшает защиту зубов от развития кариеса. Ее жевание в течение 20 минут помогает нормализовать кислотность, которая повышается во время еды и вредит эмали зубов.Некоторым людям жевание жвачки при изжоге помогает уменьшить свойственный ей дискомфорт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неправильное питье воды утром может довести до развития тромбоза

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.