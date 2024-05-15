Невролог Демьяновская: «детский» инсульт бывает геморрагическим
Невролог Екатерина Демьяновская; геморрагический инсульт у детей чаще всего развивается в связи с аномалиями строения сосудов.
Так называемый «детский» инсульт является мозговой патологией, которая возникает в первые годы жизни, от младенчества до 18 лет. Невролог Демьяновская отметила в интервью: если инсульт у взрослых людей чаще бывает ишемическим (возникает вследствие сосудистой закупорки), то «детский» инсульт бывает геморрагическим. Иначе говоря, происходит внутричерепное кровоизлияние.
«Геморрагический инсульт чаще всего развивается в результате нарушения церебрального сосудистого рисунка (то есть при аномалиях строения сосудов) или на фоне снижения свертывающей способности крови», - заявила медик Life.ru.
По словам Демьяновской, внутричерепное кровоизлияние в детском возрасте часто бывает обусловлено артериовенозными мальформациями (АВМ), которые могут годами никак не проявляться или давать минимально выраженные симптомы. Инсульт, в частности, становится следствием их разрыва.
- Как понять, что имеются артериовенозные мальформации: если симптомы возникают, они могут выражаться в виде головной боли, эпилепсии, рвоты, сонливости, менингеальных симптомов, судорог.
«Сосудистые аномалии выявить довольно сложно, необходимо проведение КТ или МРТ головного мозга», - проинформировала врач.
Демьяновская посоветовала провести эти обследования при жалобах ребенка на часто возникающую головную боль.
Демьяновская посоветовала провести эти обследования при жалобах ребенка на часто возникающую головную боль.
Что еще может вызвать «детский» геморрагический инсульт: разрыв аневризмы, васкулит, заболевания крови, черепно-мозговые травмы, повышенное артериальное давление.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может стать причиной внезапной смерти в подростковом возрасте.
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Екатерина Демьяновская
Здоровье
врач-невролог, кандидат медицинских наук
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