Невролог Демьяновская: «детский» инсульт бывает геморрагическим

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инсульт у ребенка

Невролог Екатерина Демьяновская; геморрагический инсульт у детей чаще всего развивается в связи с аномалиями строения сосудов.

Так называемый «детский» инсульт является мозговой патологией, которая возникает в первые годы жизни, от младенчества до 18 лет. Невролог Демьяновская отметила в интервью: если инсульт у взрослых людей чаще бывает ишемическим (возникает вследствие сосудистой закупорки), то «детский» инсульт бывает геморрагическим. Иначе говоря, происходит внутричерепное кровоизлияние.

«Геморрагический инсульт чаще всего развивается в результате нарушения церебрального сосудистого рисунка (то есть при аномалиях строения сосудов) или на фоне снижения свертывающей способности крови», - заявила медик Life.ru.

По словам Демьяновской, внутричерепное кровоизлияние в детском возрасте часто бывает обусловлено артериовенозными мальформациями (АВМ), которые могут годами никак не проявляться или давать минимально выраженные симптомы. Инсульт, в частности, становится следствием их разрыва.
  • Как понять, что имеются артериовенозные мальформации: если симптомы возникают, они могут выражаться в виде головной боли, эпилепсии, рвоты, сонливости, менингеальных симптомов, судорог.
«Сосудистые аномалии выявить довольно сложно, необходимо проведение КТ или МРТ головного мозга», - проинформировала врач.
Демьяновская посоветовала провести эти обследования при жалобах ребенка на часто возникающую головную боль.

Что еще может вызвать «детский» геморрагический инсульт: разрыв аневризмы, васкулит, заболевания крови, черепно-мозговые травмы, повышенное артериальное давление.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может стать причиной внезапной смерти в подростковом возрасте.

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Екатерина Демьяновская
Екатерина Демьяновская
Здоровье
врач-невролог, кандидат медицинских наук
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Теги : геморрагический инсульт, дети, Екатерина Демьяновская
Невролог Демьяновская: «детский» инсульт бывает геморрагическим
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