Кардиолог Блинова: почему возникает гипертония, в большинстве случаев неизвестно

«Обычно повышенное давление сопровождается головной болью, головокружением или общим дискомфортом. При резком повышении давления может возникнуть нарушения зрения, координации, боли в области сердца, тошнота, рвота» - подсказала кардиолог, беседуя с « Газетой.Ru ».

«В большинстве случаев мы не можем найти конкретную причину повышения давления в организме. В остальных случаях она может быть следствием другого заболевания – это вторичная артериальной гипертонии, всего 5-15% случаев», - уточнила Блинова.

Кардиолог Блинова рассказала в интервью об особенностях гипертонии – заболевания, характеризующегося стойким повышением кровяного давления. Врач отметила, что повышенное давление, существующее у человека на протяжении длительного времени, становится причиной поражения сердца, головного мозга, сосудов, почек. Когда артериальное давление повышается до критических параметров, это способствует развитию смертельно опасных изменений в данных органах, ведущих к появлению ишемической болезни сердца, почечной и сердечной недостаточности, инсульту, инфаркту.Наталия Блинова добавила, что бывают случаи, когда гипертония никак себя не проявляет – человек не подозревает, что его сосуды и сердце подвергаются опасному риску. Учитывая это, взрослым людям имеет смысл проверять свое кровяное давление, измеряя его время от времени независимо от самочувствия.Также медик обратила внимание на то, что в большинстве случаев остается неизвестным, почему возникает гипертония.Врач пояснила, что развитию гипертонии способствуют патологии почек, а также эндокринные заболевания, включая проблемы с щитовидной железой. Кроме того, существует наследственная предрасположенность к ней. Вдобавок риск гипертонии повышается при имеющемся ожирении, злоупотреблении солю и алкоголем, малоподвижном образе жизни, а также вместе с возрастом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников рассказал о причинах головокружения

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