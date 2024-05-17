Доктор Мясников: головокружение не является ключевым признаком инсульта

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головокружение

Врач Александр Мясников объяснил, какое головокружение является патологическим.

Доктор Мясников обратил внимание на головокружение – одну из самых частых проблем с самочувствием. Он отметил, что вызывать подобное ощущение могут нарушения внутреннего уха, слухового нерва или воспринимающей части мозга. В их случае человеку кажется, что вокруг все кружится.

Но также при головокружении могут заплетаться ноги, возникает шаткая походка – одной из причин такого синдрома Александр Мясников назвал психиатрические заболевания.

«У 15% человек при таком головокружении по итогу определяются психиатрические заболевания… если оно продолжается месяцами, это наверняка психическое состояние», - уточнил специалист.

Когда голова начинает кружится и возникает одновременно тошнота,  можно заподозрить предобморочное состояние.

«Обморок не бывает лежа, в норме он только стоя. Если же лежа — ищите сердечные проблемы», - поделился Мясников.

Он добавил, что эффектом головокружения могут также проявляться гипертония или шейный спондилез.

Что касается инсульта, доктор Мясников констатировал: головокружение не является его ключевым признаком. Оно может возникать, но не в числе первых проявлений (как заметил врач, головокружение находится на десятом месте в списке симптомов этой мозговой патологии).

«Головокружение первым при инсульте практически никогда не встречается, лишь крайне редко при повреждении определенных областей мозга. Изначально возникают другие симптомы — онемение, слабость в конечностях», -  сказал специалист.

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Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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