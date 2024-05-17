Биолог Лялина: шпинат способен довести до появления камней в почках
Шпинат, считающийся одним из самых полезных продуктов на свете, может навредить почкам при неправильном употреблении, сообщила биолог Ирина Лялина.
Биолог Лялина констатировала, что шпинат способен довести до появления камней в почках.
«Злоупотребление шпинатом чревато образованием камней в почках», - сказала она в комментарии NEWS.ru.
Ирина Лялина уточнила, что шпинат (и другая зелень) содержит большое количество оксалатов. Эти вещества сами могут образовывать камни, а кроме того они интенсифицируют процессы усвоения кальция, что вредно при уже имеющихся камнях. Людям с подагрой тоже лучше воздержаться от его употребления.
Биолог обратила внимание на то, что в составе шпината присутствуют гистамин и белок профилина – известные провокаторы аллергических реакций. Таким образом, аллергикам этот продукт не подходит.
«Из-за наличия в культуре щавелевой кислоты её нужно исключить из рациона пациентам с язвой желудка и сахарным диабетом», - добавила эксперт.
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Ирина Лялина
Здоровье
и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог
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