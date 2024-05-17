Биолог Лялина: шпинат способен довести до появления камней в почках

«Злоупотребление шпинатом чревато образованием камней в почках», - сказала она в комментарии NEWS.ru

«Из-за наличия в культуре щавелевой кислоты её нужно исключить из рациона пациентам с язвой желудка и сахарным диабетом», - добавила эксперт.

Биолог Лялина констатировала, что шпинат способен довести до появления камней в почках.Ирина Лялина уточнила, что шпинат (и другая зелень) содержит большое количество оксалатов. Эти вещества сами могут образовывать камни, а кроме того они интенсифицируют процессы усвоения кальция, что вредно при уже имеющихся камнях. Людям с подагрой тоже лучше воздержаться от его употребления.Биолог обратила внимание на то, что в составе шпината присутствуют гистамин и белок профилина – известные провокаторы аллергических реакций. Таким образом, аллергикам этот продукт не подходит.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что свежий молодой картофель обладает широким рядом полезных свойств для здоровья

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