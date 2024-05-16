Нутрициолог Гусакова: картофель помогает улучшить состояние кожи и полезен худеющим

«Картофель помогает улучшить состояние кожи благодаря содержащемуся в нем витамину С, который участвует в синтезе коллагена», - рассказала Вероника Гусакова NEWS.ru.

«Многие худеющие ошибочно исключают картофель из рациона. На самом деле делать этого не следует, так как содержащийся в продукте крахмал не вызывает скачков глюкозы, снижает уровень холестерина и нормализует работу кишечника», - объяснила нутрициолог.

Нутрициолог Вероника Гусакова посоветовала россиянам не бояться картошки – умеренное употребление этого продукта является полезным по разным причинам. Специалист отметила, что присутствие картофеля в рационе благоприятно влияет на кожу.Она добавила, что картофель также является продуктом с антиоксидантными свойствами – благодаря его употреблению улучшается защита клеток от разрушительного воздействия свободных радикалов.Гусакова добавила, что есть картофель не вредно даже худеющим людям.Еще один плюс раннего картофеля – это насыщенность калием, который активизирует вывод лишней жидкости из организма и участвует в регуляции кровяного давления. Таким образом употребление картофеля положительно сказывается на состоянии сосудов и сердца.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты эффективно улучшают состояние печени.

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