Биолог Лялина: шпинат способен предотвратить рак и болезни сердца, нутрициолог Строков назвал 4 овоща со схожим эффектом

"Благодаря богатому содержанию антиоксидантов, шпинат рекомендуется для профилактики онкологических заболеваний и сердечно-сосудистых заболеваний. Также его листья рекомендуются беременным женщинам, так как содержат фолиевую кислоту, которая способствует нормальному развитию плода", - добавила биолог.

"Несколько овощей обладают свойствами, сходными с шпинатом в контексте полезности для здоровья. Например, обычная листовая капуста. Подобно шпинату, она богата витаминами и минералами, такими как витамины К, А и С, а также калий и фолиевая кислота. Она также содержит антиоксиданты, которые способствуют общему здоровью и профилактике различных заболеваний", - говорит Строков.

По ее словам, шпинат рекомендуется для поддержания здоровья костей, улучшения состояния кожи, а также для контроля артериального давления. Этот листовой овощ также благотворно влияет на зрение. Важно отметить, что в листьях шпината содержится значительное количество веществ, необходимых организму человека: клетчатка, необходимая для нормального функционирования пищеварительной системы, а также витамины К, А и С, и минералы, такие как железо, калий и фолиевая кислота.перечислил овощи, со схожими свойствами.это еще один овощ из семейства капустных, который обладает многими полезными свойствами, включая высокое содержание витаминов К и С, клетчатки и фолиевой кислоты. Брокколи также известен своим антиоксидантным действием и способностью снижать риск развития рака и других заболеваний.эта овощная культура также богата витаминами и минералами, такими как витамины К, А и С, и содержит значительное количество клетчатки и фолиевой кислоты. Спаржа также обладает антиоксидантными свойствами, которые могут помочь в профилактике заболеваний и поддержании общего здоровья.такие каксодержат множество витаминов и минералов, включая витамины К, А и С, калий и фолиевую кислоту. Они также богаты антиоксидантами и могут помочь укрепить иммунную систему и защитить организм от различных заболеваний.Ранее МедикФорум писал о том, как сохранить здоровье сосудов без отказа от жирного мяса.

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