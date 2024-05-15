Биолог Ирина Лялина: шпинат обладает свойством снижать риск появления анемии и рака
Биолог Лялина: благодаря регулярному употреблению шпината снижается риск возникновения раковых опухолей.
Биолог Ирина Лялина посоветовала россиянам обратить внимание на такой продукт как шпинат. Специалист констатировала, что шпинат обладает свойством снижать риск появления анемии и рака.
«Он содержит антиоксиданты, снижающие риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», - сказала Лялина в комментарии NEWS.ru.
Биолог добавила, что шпинат по-особому полезен для женского здоровья. Этот листовой зеленый овощ обладает свойством снижать риск появления анемии – одной из самых распространенных медицинских проблем у женщин. Есть шпинат, например, им полезно во время менстурации.
«Высокое содержание железа в шпинате помогает предотвратить анемию на фоне травм, потери крови или донорства», - поделилась специалист.
Лялина отметила, что шпинат также богат фолиевой кислотой, которая снижает риск дефектов плода у беременных женщин.
Еще один важный плюс шпината – насыщенность витаминами А и С. Благодаря им улучшается состояние иммунной системы и сопротивляемость организма инфекциям.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление в пищу продуктов, богатых фолиевой кислотой, эффективно усиливает защиту организма от развития рака.
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Ирина Лялина
ЗОЖ
и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог
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