Биолог Ирина Лялина: шпинат обладает свойством снижать риск появления анемии и рака

«Он содержит антиоксиданты, снижающие риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», - сказала Лялина в комментарии NEWS.ru.

«Высокое содержание железа в шпинате помогает предотвратить анемию на фоне травм, потери крови или донорства», - поделилась специалист.

Биолог Ирина Лялина посоветовала россиянам обратить внимание на такой продукт как шпинат. Специалист констатировала, что шпинат обладает свойством снижать риск появления анемии и рака.Биолог добавила, что шпинат по-особому полезен для женского здоровья. Этот листовой зеленый овощ обладает свойством снижать риск появления анемии – одной из самых распространенных медицинских проблем у женщин. Есть шпинат, например, им полезно во время менстурации.Лялина отметила, что шпинат также богат фолиевой кислотой, которая снижает риск дефектов плода у беременных женщин.Еще один важный плюс шпината – насыщенность витаминами А и С. Благодаря им улучшается состояние иммунной системы и сопротивляемость организма инфекциям.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление в пищу продуктов, богатых фолиевой кислотой , эффективно усиливает защиту организма от развития рака.

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