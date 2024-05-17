Кардиолог Шляхто: разговоры по телефону могут вести к появлению гипертонии

«Разговоры по телефону более 30 минут в неделю повышают риск развития артериальной гипертонии», - заявил кардиолог Евгений Шляхто в комментарии РИА Новости.

«Людям с давлением выше 140 на 90 нужно кататься на велосипеде и плавать, тем, у кого давление в пределах 130–140 на 80–90, нужны отжимания, приседания, работа с гантелями и штангой, а тем, у кого давление ниже 130 на 80, рекомендованы статические силовые тренировки», - объяснил врач.

Разговоры по телефону могут вести к появлению гипертонии – в первую очередь, этому риску подвержены те, кто разговаривает много и часто.Медик констатировал, что люди, подверженные привычке общаться по телефону с такой интенсивностью, имеют на 12 процентов более высокий риск заполучить проблемы с давлением, чем люди без нее.Также кардиолог обратил внимание на то, что гипертоникам для нормализации давления и лучшего контроля над АД следует заниматься физическими нагрузками.Определенный уровень физической активности при гипертонии должен поддерживаться ежедневно, подчеркнул Шляхто. Также он отметил важность дисциплинированного приема препаратов, которые назначаются гипертоникам лечащими специалистами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие изменения в самочувствии могут возникать при развитии гипертонической болезни.

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