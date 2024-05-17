Кардиолог Шляхто: разговоры по телефону могут вести к появлению гипертонии

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разговор по телефону

Кардиолог Евгений Шляхто указал на связь между разговорами по телефону и развитием артериальной гипертонии.

Разговоры по телефону могут вести к появлению гипертонии – в первую очередь, этому риску подвержены те, кто разговаривает много и часто.

«Разговоры по телефону более 30 минут в неделю повышают риск развития артериальной гипертонии», - заявил кардиолог Евгений Шляхто в комментарии РИА Новости.

Медик констатировал, что люди, подверженные привычке общаться по телефону с такой интенсивностью, имеют на 12 процентов более высокий риск заполучить проблемы с давлением, чем люди без нее.

Также кардиолог обратил внимание на то, что гипертоникам для нормализации давления и лучшего контроля над АД следует заниматься физическими нагрузками.

«Людям с давлением выше 140 на 90 нужно кататься на велосипеде и плавать, тем, у кого давление в пределах 130–140 на 80–90, нужны отжимания, приседания, работа с гантелями и штангой, а тем, у кого давление ниже 130 на 80, рекомендованы статические силовые тренировки», - объяснил врач.

Определенный уровень физической активности при гипертонии должен поддерживаться ежедневно, подчеркнул Шляхто. Также он отметил важность дисциплинированного приема препаратов, которые назначаются гипертоникам лечащими специалистами.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие изменения в самочувствии могут возникать при развитии гипертонической болезни.

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Евгений Шляхто
Евгений Шляхто
Здоровье
главный внештатный кардиолог Минздрава России
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Теги : причины гипертонии, телефон, Евгений Шляхто
Кардиолог Шляхто: разговоры по телефону могут вести к появлению гипертонии
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